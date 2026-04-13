Дали хабар? Amazon, який зняв збитковий фільм про Меланію, звинувачують у підкупі Трампа

Компанія переплатила десятки мільйонів за зйомки і рекламу

Скандал навколо Amazon, який зняв документальний фільм про Меланію Трамп, набирає обертів за океаном: компанію звинуватили у спробі купити розташування адміністрації Дональда Трампа через фінансування фільму про першу леді США.

Сенатор-демократ Елізабет Воррен заявила, що інвестиції Amazon MGM Studios у документальний фільм "Меланія" виглядають як "очевидне хабарництво", повідомляє variety. Разом із конгресменом Генком Джонсоном вона ініціювала розслідування, щоб з’ясувати, чи не була угода частиною схеми "плати та грай".

За даними законодавців, Amazon заплатила близько 40 млн доларів за права на фільм і ще 35 млн — за його просування, суттєво перевищивши пропозиції конкурентів. При цьому картина зібрала лише 16,6 млн доларів у прокаті, що не дозволяє окупити вкладення.

Власником Amazon є Джефф Безос. Фото: Getty Images

У листі на адресу компанії політики вказали, що такі витрати можуть порушувати антикорупційне законодавство, якщо вони були спрямовані на політичні вигоди. Вони також вимагали розкрити деталі переговорів та контактів з оточенням Трампа.

В Amazon звинувачення відкинули, заявивши, що рішення було обумовлено виключно цінністю проєкту – доступом до героїні, сюжетом та його культурною значущістю. У компанії наголосили, що фільм придбали за підсумками конкурентних торгів. Однак Воррен визнала ці пояснення непереконливими, припустивши, що переплата могла бути спробою "купити прихильність" президента.

Нагадаємо, що фільм "Меланія" виробництва компанії Amazon, засновником якої є Джефф Безос, вийшов у кінотеатрах 30 січня 2026 року. У ньому глядачі побачили деталь, що натякає: стримана і холодна Меланія виглядає набагато щасливішою, коли знаходиться далеко від свого чоловіка Дональда Трампа.