Дали взятку? Amazon, снявший убыточный фильм о Мелании, обвиняют в подкупе Трампа

Компания переплатила десятки миллионов за съемки и рекламу

Скандал вокруг Amazon, снявший документальный фильм о Мелании Трамп, набирает обороты за океаном: компанию обвинили в попытке купить расположение администрации Дональда Трампа через финансирование фильма о первой леди США.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что инвестиции Amazon MGM Studios в документальный фильм "Мелания" выглядят как "очевидное взяточничество", сообщает variety. Вместе с конгрессменом Хэнком Джонсоном она инициировала расследование, чтобы выяснить, не была ли сделка частью схемы "плати и играй".

По данным законодателей, Amazon заплатила около 40 млн долларов за права на фильм и еще 35 млн — за его продвижение, существенно превысив предложения конкурентов. При этом картина собрала лишь 16,6 млн долларов в прокате, что не позволяет окупить вложения.

В письме в адрес компании политики указали, что такие траты могут нарушать антикоррупционное законодательство, если они были направлены на получение политических выгод. Они также потребовали раскрыть детали переговоров и контактов с окружением Трампа.

В Amazon обвинения отвергли, заявив, что решение было обусловлено исключительно ценностью проекта — доступом к героине, сюжетом и его культурной значимостью. В компании подчеркнули, что фильм приобрели по итогам конкурентных торгов. Однако Уоррен сочла эти объяснения неубедительными, предположив, что переплата могла быть попыткой "купить благосклонность" президента.

Напомним, что фильм "Мелания" производства компании Amazon, основателем которой является Джефф Безос, вышел в кинотеатрах 30 января 2026 года. В нем зрители увидели деталь, намекающую: сдержанная и холодная Мелания выглядит гораздо счастливее, когда находится вдали от своего мужа Дональда Трампа.