Магазинні помідори стануть як з городу: куди їх покласти на ніч

У багатьох покупців є спільна претензія до магазинних томатів — вони виглядають привабливо, але майже не мають смаку.

Часто такі помідори водянисті, з недостатньо вираженим ароматом і слабкою солодкістю, через що їх важко порівняти з плодами з власного городу або фермерських господарств. Про це повідомляє "Телеграф".

Причина цього криється не лише в сорті, а й у підході до вирощування та зберігання. Томати для масового продажу зазвичай виводять із розрахунком на тривале транспортування та стійкість до пошкоджень. У результаті плоди мають щільну шкірку і добре витримують перевезення, але втрачають частину смакових якостей. Ще один важливий фактор — збір урожаю на стадії технічної зрілості. Помідори часто знімають зеленими, а дозрівають вони вже під час транспортування і зберігання, без природного сонячного світла, що впливає на формування смаку та аромату.

Не кращим чином на якість впливає і холод. Зберігання в холодильниках або на холодних складах пригнічує процеси, які відповідають за розвиток смакових речовин. Тому фахівці радять не класти куплені томати одразу в холодильник, а залишати їх при кімнатній температурі. У такому разі вони швидше набувають більш вираженого смаку, хоча і псуються швидше, тому потребують оперативного споживання.

Існує простий побутовий спосіб покращити смак магазинних помідорів. Для цього їх радять залишити на ніч у паперовому пакеті разом із бананом або яблуком. Ці фрукти виділяють етилен — природний газ, який прискорює процес дозрівання плодів. У замкненому просторі паперового пакета його концентрація підвищується, що може зробити томати більш м’якими, ароматними та солодкими вже за кілька годин. Важливо, щоб пакет залишався повітропроникним і не створював надмірної вологи.

Ще один спосіб, який іноді згадується в побутових порадах, полягає в короткочасній обробці помідорів гарячою водою приблизно 60 градусів. Така процедура частково впливає на поверхневий захисний шар плоду і може змінювати швидкість його дозрівання. Після цього томати також рекомендують зберігати при кімнатній температурі.

Якщо ж не хочеться експериментувати, більш передбачуваним варіантом залишаються сорти чері. Вони зазвичай мають стабільно солодший смак навіть у масовому виробництві, тому часто сприймаються як більш "надійні" з точки зору якості.