Схуд і змарнів: як зараз виглядає 71-річний Віктор Медведчук, який живе у Москві

Після обміну зрадник живе у Росії

Віктор Медведчук — звинувачений у держзраді український екс-політик та кум президента РФ Путіна. У вересні 2022 року його обміняли на 215 українських військовополонених. З того часу він "вимушено" оселився у Москві.

"Телеграф" розповідає, як зараз виглядає Віктор Медведчук і що відомо про його життя після обміну.

Де зараз Медведчук і що про нього відомо?

Постійне місце проживання політика-зрадника Москва. Там він оселився з дружиною Оксаною Марченко та донькою Дар’єю після обміну. За його словами, це "вимушене" місце проживання, оскільки він був позбавлений українського громадянства і виданий російській стороні.

Віктор Медведчук із 2022 року живе у Москві. Фото: https://tass.ru/

Здавалося б, що політичній діяльності Медведчука в Україні покладено край. Однак він уже встиг зареєструвати та очолити у Москві громадський рух "Другая Украина". Він був створений в Росії після заборони в Україні його партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ).

Ця організація Медведчука позиціонує себе як "голос іншої України", опозиційний нинішньому керівництву у Києві. "Другая Украина" регулярно публікує аналітичні і пропагандистські матеріали та заяви у російських державних ЗМІ.

У Москві Медведчук створив рух "Другая Украина". Фото: https://tass.ru/

У січні 2026 року Медведчук дав серію резонансних інтерв’ю, зокрема російській агенції ТАСС, де висловив свої прогнози на поточний рік. За його словами, миру в Україні 2026 року не буде. Також він повторював наративи російської пропаганди про те, що "конфлікт переріс у глобальне протистояння Заходу та РФ".

На свіжих кадрах та фото з інтерв’ю 2026 року 71-річний Віктор Медведчук виглядає помітно старшим порівняно з періодом його політичної активності в Україні до 2022 року. Він схуд і змарнів, проте інформації про стан його здоров’я у ЗМІ немає.

Віктор Медведчук помітно постарів і почав лисіти. Фото: https://tass.ru/

Раніше "Телеграф" розповідав, що Гарік Корогодський має "пікантний" годинник. За ці гроші можна купити квартиру у Києві.