Спочиває на одному цвинтарі з легендарним артистом. Як виглядає могила політика Геннадія Москаля

У 2025 році на його могилі встановили пам’ятник

Екскерівник Луганської обласної адміністрації та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль помер на 73-му році життя після тяжкої хвороби. Політика не стало рівно два роки тому, 17 березня 2024 року, і похований він у Чернівцях.

"Телеграф" вирішив згадати, чим запам’ятався Геннадій Москаль та як виглядає його могила. Ми з’ясували деякі факти.

Геннадій Москаль — що про нього відомо

Геннадій Москаль був депутатом Верховної Ради VI та VII скликань. У 2015 році політик був головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, а з 2015 по 2019 рік очолював Закарпатську облдержадміністрацію. Москаль запам’ятався своїми емоційними промовами, які нерідко супроводжувалися нецензурною лексикою, але українці сприймали це більш як гумор, а не як образи.

Від чого помер Геннадій Москаль і як виглядає його могила

Український політик Геннадій Москаль пішов із життя у віці 72 років після тривалої хвороби. Ще у 2019 році він відверто розповідав, що понад 30 років тому лікарі діагностували у нього онкологічне захворювання. Тоді йому вдалося впоратися з недугою, проте в останні роки життя хвороба повернулася. Сам Москаль не афішував це, але колишній генпрокурор Юрій Луценко під час похорону зазначив, що вони спілкувалися незадовго до повномасштабного вторгнення Росії, коли обидва проходили лікування від онкології.

Поховали політика у його рідних Чернівцях. Його могила знаходиться на Центральному цвинтарі міста, де спочиває "золотий голос України", легендарний співак Назарій Яремчук та українські військовослужбовці.

Восени 2024 року колишній президент Петро Порошенко відвідав Чернівці під час церемонії на честь Героїв України та побував на могилі Москаля. Тоді він опублікував фотографії із місця поховання. Територія навколо його могили виглядала доглянутою, там було висаджено живі квіти і все акуратно облаштовано.

Після похорону на місці поховання встановили дерев’яний хрест із портретом усміхненого Геннадія Москаля у вишиванці. Відомо, що влітку 2025 року на могилі політика з’явився гарний пам’ятник, проте його фотографій поки що не з’явилися у відкритому доступі.

