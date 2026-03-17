Покоится на одном кладбище с легендарным артистом. Как выглядит могила политика Геннадия Москаля

Экс-руководитель Луганской областной администрации и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль умер на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Скончался политик ровно два года назад, 17 марта 2024 года, и похоронен в Черновцах.

"Телеграф" решил вспомнить, чем запомнился Геннадий Москаль и как выглядит его могила. Мы выяснили некоторые факты.

Геннадий Москаль — что о нем известно

Геннадий Москаль был депутатом Верховной Рады VI и VII созывов. В 2015 году политик был главой Луганской областной военно-гражданской администрации, а с 2015 по 2019 год возглавлял Закарпатскую облгосадминистрацию. Москаль запомнился своими эмоциональными речами, которые нередко сопровождались нецензурной лексикой, но украинцы воспринимали это больше как юмор, а не как оскорбления.

От чего умер Геннадий Москаль и как выглядит его могила

Украинский политик Геннадий Москаль ушел из жизни в возрасте 72 лет после продолжительной болезни. Еще в 2019 году он откровенно рассказывал, что более 30 лет назад врачи диагностировали у него онкологическое заболевание. Тогда ему удалось справиться с недугом, однако в последние годы жизни болезнь вернулась. Сам Москаль не афишировал это, но бывший генпрокурор Юрий Луценко во время похорон отметил, что они общались незадолго до полномасштабного вторжения России, когда оба проходили лечение от онкологии.

Похоронили политика в его родных Черновцах. Его могила находится на Центральном кладбище города, где покоится "золотой голос Украины", легендарный певец Назарий Яремчук и украинские военнослужащие.

Осенью 2024 года бывший президент Петр Порошенко посетил Черновцы во время церемонии в честь Героев Украины и побывал на могиле Москаля. Тогда он опубликовал фотографии с места захоронения. Территория вокруг его могилы выглядела ухоженной, там были высажены живые цветы и все аккуратно обустроено.

После похорон на месте захоронения установили деревянный крест с портретом улыбающегося Геннадия Москаля в вышиванке. Известно, что летом 2025 года на могиле политика появился красивый памятник, однако его фотографии пока не появились в открытом доступе.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила сотрудника ГУР Киреева. Он заранее знал дату наступления России.