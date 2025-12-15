Багато квітів, цитати Фаріон і сонячна панель: як зараз виглядає могила мовознавиці (фото)

Похована Фаріон на центральній алеї Личаківського цвинтарія

Ірина Фаріон — відома мовознавиця, професорка і колишня народна депутатка, у справі про вбивство якої з'явилися цікаві деталі. Вона залишила по собі не тільки наукові праці та політичні виступи, а й чітку громадянську позицію. Її могила стала місцем пам'яті та української ідентичності.

Що варто знати

Ірина Фаріон похована на Личаківському кладовищі, неподалік від могили Володимира Івасюка

За рік після смерті мовознавиці шанувальники не забувають про неї і залишають на могилі різні елементи з українською символікою

Позаду хреста — прапори України на УПА

На могилі Ірини Фаріон побувала кореспондентка "Телеграфу" Галина Михайлова. Зараз на місці спочинку мовознавиці — багато квітів, лампадок і фотографій. Люди приносять портрети політикині, записки й невеликі сувеніри. У перші місяці після поховання могила постійно була встелена букетами. За майже півтора року після її смерті, люди продовжують пам'ятати про Ірину Дмитрівну.

Могила Ірини Фаріон. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Із цікавих деталей на могилі Фаріон — сонячна панель. Імовірно, вона живить електричні лампадки, щоб вони постійно світилися.

Могила Ірини Фаріон. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Позаду хреста на місці поховання професорки, — прапор України та прапор УПА, які стоять навхрест. На хресті — різні сувеніри із українською символікою, які залишають шанувальники мовознавиці. Важко не звернути увагу і на вишитий рушник і невеликі таблички з гаслами — серед них цитата: "Мова — це кордон".

Могила Ірини Фаріон. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Могила Ірини Фаріон. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Що відомо про Ірину Фаріон

Ірина Фаріон була відомою українською мовознавицею, професоркою Львівської політехніки, а також політичною фігурою — у 2012–2014 роках вона була народною депутаткою від партії "Свобода". Фаріон довгі роки відстоювала ідеї української мови як складника державної ідентичності, часто робила різкі й контроверсійні заяви про мовну політику, що приносило їй і прихильників, і критиків. ЇЇ вбивство і досі розслідують, а підозрюваний В'ячеслав Зінченко перебуває під вартою без права внесення застави.

