Замість Віткоффа? У Трампа новий "куратор" по Україні. Що про нього відомо

"Мирний план" США, який Вашингтон агресивно нав'язує Україні, обговорювався в ході візиту у Київ високопосадовців США на чолі з секретарем Армії США Деном Дрісколлом. Президент США Дональд Трамп призначив його своїм новим "спеціальним представником" (до нього цю посаду обіймав Стів Віткофф".

Що треба знати:

США тиснуть на Україну, вимагаючи поспіхом підписати новий "мирний план"

Трамп обрав нову людину для зусиль щодо врегулювання війни

Ден Дрісколл є давнім другом віцепрезидента США Джей Ді Венса

Як повідомляє The Guardian з посиланням на американські джерела, група американських генералів, ймовірно, наприкінці наступного тижня вилетить до Москви. Мета візиту — обговорити "мирний план" з Кремлем.

Ден Дрісколл — біографія

Даніель Патрік Дрісколл народився у 1985 (або 1986) році в штаті Північна Кароліна. Отримав ступінь бакалавра з бізнес-адміністрування в Університеті Північної Кароліни в Чапел-Гілл.

Ден Дрісколл

Після служби в армії Дрісколл скористався пільгами для ветеранів та вступив до Єльської школи права. Завершив навчання у 2014 році, отримавши диплом доктора права.

Одружений з Кессі Дрісколл, яка є пластичним хірургом. Пара познайомилася ще в шкільні роки. Подружжя має двох дітей.

Ден Дрісколл з родиною

Військову кар'єру Дрісколл розпочав у 2007 році, отримавши звання офіцера бронетанкових військ у Школі кандидатів у офіцери. Служив командиром розвідувального взводу в 10-й гірсько-піхотній дивізії на базі Форт-Драм.

Після дев'ятимісячної командировки в Ірак у 2009 році отримав Медаль Військової похвали, нашивку рейнджера та Знак бойового піхотинця.

Після звільнення з дійсної служби у званні першого лейтенанта Дрісколл працював в інвестиційному банку, обіймав керівні посади у сфері прямих інвестицій та венчурного капіталу. У 2020 році він балотувався до Палати представників від 11-го виборчого округу Північної Кароліни як кандидат від Республіканської партії, проте не пройшов. Був старшим радником віцепрезидента Джей Ді Венса.

Що ще відомо про Дена Дрісколла

Деніел Патрик Дрісколл 25 лютого 2025 року став 26-м секретарем Армії США. Він ветеран війни в Іраку та колишній фінансист і радник віцепрезидента.

Дрісколл з військовими

Дрісколл є давнім другом віцепрезидента США Джей Ді Венса. Вони разом навчалися у Єльській школі права та будували кар'єри, зберігаючи дружні стосунки. Дрісколл має довіру керівництва Білого дому.

Офіційно Дрісколл відповідає за бюджет і кадри армії США, проте він дедалі частіше залучений до ключових рішень Білого дому. Він відповідає за розгортання Нацгвардії та часто буває у президентській адміністрації. За словами джерел в Білому домі, він є одним з найефективніших членів команди Трампа.

"Мирний план" Трампа — що відомо

США представили Україні новий план щодо завершення війни. Він містить 28 пунктів, серед них неприйнятні для Києва та дуже вигідні Кремлю.

Проте Сполучені Штати тиснуть на Україну, змушуючи швидко підписати угоду. Вашингтон шантажує Київ зупинкою постачання зброї та обміну розвідувальними даними.

Очікується, що наступного тижня президент України Володимир Зеленський обговорить "мирний план" з Дональдом Трампом. 21 листопада глава держави обговорив документ із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Як повідомляв "Телеграф", минулого літа Ден Дрісколл заявив, що "солдат-астронавт" Штатів нібито перебуває на Місяці. За офіційними даними, востаннє люди висаджувалися на Місяць у рамках місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року.