Доля Дніпра пов’язана з двома містами: нардеп про ризики наступу на обласний центр

Сили оборони України роблять все, щоб не дати можливості росіянам просунутися

Росіяни зосередилися на спробах захоплення Дніпропетровської області із двох причин. По-перше, це є індустріальний центр України. По-друге, вони намацують слабке місце в українській обороні, і, за великим рахунком, їм не важливо, де саме воно буде.

Що потрібно знати:

Росія зосередилася на спробах захоплення Дніпропетровської області

Основні причини: область є індустріальним центром, Росія шукає слабке місце в обороні

Вживаються безпрецедентні заходи, щоб зупинити росіян

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат України Максим Бужанський. Проте вживаються безпрецедентні заходи, щоб зупинити росіян.

Детальніше читайте у матеріалі: "Про кращого президента України в історії, надії на мир та погрози Дніпру: бліцінтерв'ю з депутатом Бужанським"

На його думку, доля Дніпра нерозривно пов’язана з долею Павлограда та Синельникового. Дніпропетровську область, зокрема Павлоград, можна назвати серцем України, зокрема промисловим. Це одна з причин, чому Росія прагне захопити регіон.

Карта Дніпропетровської області

"Друге – Росія за всю війну не раз змінювала точки концентрації своїх зусиль: концентрувалася на Донбасі, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській області", – поділився своїм спостереженням нардеп.

Він вважає, що РФ щоразу намагається намацати пролом, слабку ланку в нашій круговій обороні. Росію влаштовує прорив у будь-якому місці, будь-якому напрямку, який вона намагалася б розвивати далі.

Парламентарій зазначив, що зараз робляться безпрецедентні спроби зупинити просування противника на цьому напрямі.

Раніше Бужанський розповів, що все ще сподівається на припинення вогню наприкінці 2025 року. Він нагадав заяву представника Трампа Стіва Віткоффа про те, що мир у Газі дозволить США зосередитись на Україні.