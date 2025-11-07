Судьба Днепра связана с двумя городами: нардеп о рисках наступления на областной центр

Силы обороны Украины делают все, чтобы не дать возможности россиянам продвинуться

Россияне сосредоточились на попытках захвата Днепропетровской области по двум причинам. Во-первых, это индустриальный центр Украины. Во-вторых, они нащупывают слабое место в украинской обороне, и, по большому счету им не важно, где именно оно будет.

Что нужно знать:

Россия сосредоточилась на попытках захвата Днепропетровской области

Основные причины: область является индустриальным центром, Россия ищет слабое место в обороне

Принимаются беспрецедентные меры, чтобы остановить россиян

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины Максим Бужанский. Однако принимаются беспрецедентные меры, чтобы остановить россиян.

Подробнее читайте в материале: "О лучшем президенте Украины в истории, надеждах на мир и угрозах Днепру: блиц-интервью с депутатом Бужанским"

По его мнению, судьба Днепра неразрывно связана с судьбой Павлограда и Синельниково. Днепропетровскую область, в частности Павлоград, можно назвать сердцем Украины, в том числе промышленным. Это является одной из причин, почему Россия стремится захватить регион.

Карта Днепропетровской области

"Второе — Россия за всю войну не раз меняла точки концентрации своих усилия: концентрировалась на Донбассе, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской области", – поделился своим наблюдением нардеп.

Он считает, что РФ каждый раз пытается нащупать брешь, слабое звено в нашей круговой обороне. Россию устраивает прорыв в любом месте, любом направлении, которое она пыталась бы развивать дальше.

Парламентарий отметил, что сейчас предпринимаются беспрецедентные попытки для остановки продвижения противника на этом направлении.

Ранее Бужанский рассказал, что все еще надеется на прекращение огня в конце 2025 года. Он напомнил заявление представителя Трампа Стива Уиткоффа о том, что мир в Газе позволит США сосредоточиться на Украине.