Отримали високі посади при владі: як виглядають родичі з третього покоління Путіна

24 родичі Путіна обіймають високі посади у держструктурах

Журналісти з'ясували, що до влади у Росії прийшло третє покоління кремлівського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про лінію двоюрідного брата президента РФ по батькові — Євгена Путіна.

Що треба знати:

Онук двоюрідного брата Володимира Путіна працював у "Газпромі"

Донька брата Путіна є заступницею міністра оборони Росії

Чоловік доньки брата Путіна працює міністром енергетики Росії

Видання "Проєкт" провело розслідування кумівства у російській владі під назвою "Батьки й діди". Виявилось, що протягом останніх років кілька внучатих племінників Путіна отримали посади у державних структурах.

Що відомо про родичів Володимира Путіна

Зокрема, потрапив до влади Денис Путін, який є онуком двоюрідного брата російського президента — Євгена Путіна. У 2022 році він почав працювати в експортному департаменті "Газпрому". Через 2 роки Денис потрапив у близьку компанію до Путіна під назвою "Сібур". Там він став керівником проєктів із зарплатнею у 600–800 тисяч рублів у місяць. Зараз йому належить 10% компанії "МДК Шереметьєво", у володінні якої — офісний комплекс на в'їзді до головного московського аеропорту.

Батьком Дениса Путіна є Михайло Путін. Він обіймає посаду заступника голови правління "Газпрому".

Денис і Михайло Путіни, фото з мережі

Анна Цивільова, сестра Михайла Путіна та донька Євгена Путіна, стала заступницею міністра оборони. Її чоловік Сергій отримав посаду міністра енергетики Росії. А син Цивільової від першого шлюбу — Дмитро Логінов — працює у вугільному бізнесі "Колмар". Також він є менеджером компанії "Рено Росія".

Анна Цивільова, фото Вадима Савіцького

Дружина Дмитра Логінова, сина сестри Михайла Путіна — Поліна Логінова — працює у департаменті кібербезпеки "Сбєрбанку". Певний час вони жили в Італії після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дмитро Логінов, фото з мережі

Сестра Михайла Путіна та Анни Цивільової — Тетяна Пташук — допомогла з роботою своїй доньці — Олені Жидковій, яка є двоюрідною правнучкою Путіна. Вона отримала посаду директорки з медицини у "РЖД".

Тетяна Пташук, фото з мережі

Олена Жидкова, фото з мережі

Ще одним родичем Путіна є Володимир Круглов. Він є бізнес-партнером однокурсника Путіна — Віктора Хмаріна. Круглов працює генеральним директором компанії "Нефтепродуктсервис" і є двоюрідним правнуком Путіна.

Володимир Круглов, фото з мережі

Віктор Хмарін також є родичем Путіна, оскільки перебуває у шлюбі з його двоюрідною сестрою — Любов’ю (у дівоцтві Кругловою). Їхній син Віктор Хмарін-молодший керує державною компанією "РусГідро".

Віктор Хмарін, фото з мережі

