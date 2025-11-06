Получили высокие должности во власти: как выглядят родственники из третьего поколения Путина

24 родственника Путина занимают высокие должности в госструктурах

Журналисты выяснили, что к власти в России пришло третье поколение кремлевского диктатора Владимира Путина. Речь идет о линии двоюродного брата президента РФ по отцу — Евгения Путина.

Что нужно знать:

Внук двоюродного брата Владимира Путина работал в "Газпроме"

Дочь брата Путина является заместителем министра обороны России

Муж дочери брата Путина работает министром энергетики России

Издание "Проект" провело расследование кумовства в российской власти под названием "Отцы и деды". Оказалось, что в последние годы несколько внучатых племянников Путина получили должности в государственных структурах.

Что известно о родственниках Владимира Путина

В частности, пришел к власти Денис Путин, который является внуком двоюродного брата российского президента – Евгения Путина. В 2022 году он начал работу в экспортном департаменте "Газпрома". Через 2 года Денис попал в близкую компанию к Путину под названием "Сибур". Там он стал руководителем проектов с зарплатой в 600–800 тысяч рублей в месяц. Сейчас ему принадлежит 10% компании "МДК Шереметьево", которой принадлежит офисный комплекс на въезде в главный московский аэропорт.

Отцом Дениса Путина является Михаил Путин. Он занимает должность заместителя председателя правления "Газпрома".

Денис и Михаил Путины, фото из сети

Анна Цивилева, сестра Михаила Путина и дочь Евгения Путина, стала заместителем министра обороны. Ее муж Сергей получил должность министра энергетики России. А сын Цивильовой от первого брака – Дмитрий Логинов – работает в угольном бизнесе "Колмар". Также он является менеджером компании "Рено Россия".

Анна Цивилева, фото Вадима Савицкого

Жена Дмитрия Логинова, сына сестры Михаила Путина — Полина Логинова — работает в департаменте кибербезопасности "Сбербанка". Некоторое время они жили в Италии после начала полномасштабного вторжения России.

Дмитрий Логинов, фото из сети

Сестра Михаила Путина и Анны Цивильовой – Татьяна Пташук – помогла с работой своей дочери – Елене Жидковой, которая является внучатой племянницей Путина. Она получила должность директора по медицине в "РЖД".

Татьяна Пташук, фото из сети

Елена Жидкова, фото из сети

Еще один родственник Путина — Владимир Круглов. Он является бизнес-партнером однокурсника Путина — Виктора Хмарина. Круглов работает генеральным директором компании "Нефтепродуктсервис" и является двоюродным правнуком Путина.

Владимир Круглов, фото из сети

Виктор Хмарин также является родственником Путина, поскольку состоит в браке с его двоюродной сестрой — Любовью (в девичестве — Кругловой). Их сын Виктор Хмарин-младший руководит государственной компанией "РусГидро".

Виктор Хмарин, фото из сети

