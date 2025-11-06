Її називали "чорним ротом" Партії регіонів: де зараз соратниця Януковича Бондаренко

Бондаренко припинила вести свій YouTube-канал у 2022 році

Олена Бондаренко — колишня депутатка Партії регіонів та соратниця президента-втікача Віктора Януковича, яка відзначилась антиукраїнською риторикою. Протягом багатьох років Бондаренко займалась поширенням російської пропаганди.

Що треба знати:

У Верховній Раді Бондаренко просувала антиукраїнські ідеї

Політикиня цинічно висловлювалась про Євромайдан

Бондаренко називала сепаратистів "ЛДНР" "ополченцями"

Що відомо про Олену Бондаренко

Бондаренко потрапила у велику політику у 2006 році, коли пройшла до парламенту за списками Партії регіонів. З того часу вона почала поширювати проросійські ідеї, за що її називали "чорним ротом" партії. Зокрема, Бондаренко відзначилась такими діями:

вела антикампанію проти перейменування Донецького університету на честь Василя Стуса;

була однією з підписанток звернення до польського Сейму із закликом визнати Волинську трагедію геноцидом поляків;

порівнювала Януковича з Мадонною;

називала україномовних "слабшими", ніж російськомовних.

Олена Бондаренко запам'яталась проросійськими заявами, фото з мережі

Коли політикині показували фото побитих журналістів, Бондаренко, очолюючи парламентський комітет зі свободи слова, з усмішкою заявила, що не буде переглядати ці знімки через свою "слабку психіку".

Бондаренко відмовилась дивитися на фото побитих журналістів, скриншот з відео

У 2014 році в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel Online нардепка заявила, що дії силовиків на Майдані були "недостатньо жорсткими". Коли журналіст сказав їй, що деяких протестувальників застрелили пострілом у голову, вона цинічно відповіла, що на площі вже не залишилося мирних учасників, а лише "вандали, палії та озброєні екстремісти".

Бондаренко цинічно говорила про Євромайдан, фото з мережі

Бондаренко називала збройну агресію Росії на Донбасі "громадянською війною", в якій звинувачувала постмайданну владу. Вона заявляла, що російських військових в Україні немає, а сепаратистів "ЛДНР" називала "ополченцями".

Також політикиня називала українську армію "злочинною" та звинувачувала її у воєнних злочинах, не надавши жодного доказу.

Де зараз Олена Бондаренко

До повномасштабного вторгнення політикиня вела свій YouTube-канал, де активно поширювала російську пропаганду. Також вона займалась цим в ефірах антиукраїнських телеканалів ZIK, НАШ, "112 Україна". А у 2019 році вона балотувалась у нардепи від "Опозиційного блоку" по Миколаївському округу.

Бондаренко балотувалась у нардепи у 2019 році

Востаннє Бондаренко підключалась до ефіру телеканалу НАШ 20 лютого 2022 року. Вона поширювала тези російської пропаганди про "кинутих напризволяще переселенців з Донбасу" та "поділ українського суспільства".

Бондаренко з'являлась на телебаченні у 2022 році, скриншот з відео

Зараз сторінка українофобки в інстаграмі є недоступною для українців. Останнє місце розташування екснардепки — Росія. Ймовірно, вона втекла до країни-агресорки у 2022 році. Відомо, що Бондаренко перебуває у шлюбі з Андрієм Бондаренко. Він був заступником міністра надзвичайних ситуацій у 2010-2012 роках.

Бондаренко живе в Росії, скриншот з її інстаграм-сторінки

Подружжя має двох дітей — Поліну та Михайла. Про сина зрадниці нічого не відомо, а донька мешкає у США, де займається музичною кар’єрою. У вересні вона повідомила, що вагітна.

Поліна, донька Бондаренко, фото з її інстаграм-сторінки

Російські ЗМІ писали, що зараз Бондаренко працює у московській Школі управління "Сколково". Там вона керує освітніми програмами малого та середнього бізнесу.

Бондаренко працює у Москві, фото з мережі

