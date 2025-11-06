Ее называли "черным ртом" Партии регионов: где сейчас соратница Януковича Бондаренко

Бондаренко перестала вести свой YouTube-канал в 2022 году

Елена Бондаренко — бывший депутат Партии регионов и соратница президента-беглеца Виктора Януковича, которая отметилась антиукраинской риторикой. В течение многих лет Бондаренко занималась распространением российской пропаганды.

Что нужно знать:

В Верховной Раде Бондаренко продвигала антиукраинские идеи

Политик цинично высказывалась о Евромайдане

Бондаренко называла сепаратистов "ЛДНР" "ополченцами"

Что известно о Елене Бондаренко

Бондаренко попала в большую политику в 2006 году, пройдя в парламент по спискам Партии регионов. С этого времени она начала распространять пророссийские идеи, за что ее называли "черным ртом" партии. В частности, Бондаренко отметилась следующими действиями:

вела антикампанию против переименования Донецкого университета в честь Василия Стуса;

была одной из подписанток обращения к польскому Сейму с призывом признать Волынскую трагедию геноцидом поляков;

сравнивала Януковича с Мадонной;

называла украиноязычных "слабее", чем русскоязычных.

Елена Бондаренко запомнилась пророссийскими заявлениями, фото из сети

Когда политику показывали фото избитых журналистов, Бондаренко, возглавляя парламентский комитет по свободе слова, с улыбкой заявила, что не будет пересматривать эти снимки из-за своей "слабой психики".

Бондаренко отказалась смотреть на фото избитых журналистов, скриншот с видео

В 2014 году в интервью немецкому изданию Spiegel Online нардеп заявила, что действия силовиков на Майдане были "недостаточно жесткими". Когда журналист сказал ей, что некоторых протестующих застрелили выстрелом в голову, она цинично ответила, что на площади уже не осталось мирных участников, а только "вандалы, поджигатели и вооруженные экстремисты".

Бондаренко цинично говорила о Евромайдане, фото из сети

Бондаренко называла вооруженную агрессию России на Донбассе "гражданской войной", в которой обвиняла постмайданную власть. Она заявляла, что российских военных в Украине нет, а сепаратистов "ЛДНР" называла "ополченцами".

Также политик называла украинскую армию "преступной" и обвиняла ее в военных преступлениях, не предоставив ни одного доказательства.

Где сейчас Елена Бондаренко

До полномасштабного вторжения политик вела свой YouTube-канал, где активно распространяла российскую пропаганду. Также она занималась этим в эфирах антиукраинских телеканалов ZIK, НАШ, "112 Украина". А в 2019 году она баллотировалась в нардепы от "Оппозиционного блока" по Николаевскому округу.

Бондаренко баллотировалась в нардепы в 2019 году

В последний раз Бондаренко подключалась к эфиру телеканала НАШ 20 февраля 2022 года. Она распространяла тезисы российской пропаганды о "брошенных на произвол судьбы переселенцах из Донбасса" и "разделении украинского общества".

Бондаренко появлялась на телевидении в 2022 году, скриншот с видео

Сейчас страница украинофобки в инстаграме недоступна для украинцев. Последнее место расположения экс-нардепа – Россия. Вероятно, она сбежала в страну-агрессора в 2022 году. Известно, что Бондаренко состоит в браке с Андреем Бондаренко. Он был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям в 2010-2012 годах.

Бондаренко живет в России, скриншот с ее инстаграм-страницы

У супругов двое детей — Полина и Михаил. О сыне предательницы ничего не известно, а дочь живет в США, где занимается музыкальной карьерой. В сентябре она сообщила, что беременна.

Полина, дочь Бондаренко, фото с ее инстаграм-страницы

Российские СМИ писали, что сейчас Бондаренко работает в московской Школе управления "Сколково". Там она руководит образовательными программами малого и среднего бизнеса.

Бондаренко работает в Москве, фото из сети

