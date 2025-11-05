Тиснув руку Олі Фреймут і називав себе патріотом України: ким був херсонський колаборант Сальдо до окупації

Колись колаборант був проукраїнським чиновником, але потім усе змінилося

Володимир Сальдо — відомий на всю Україну херсонський колаборант, який після окупації регіону у 2022 році перейшов на бік окупантів та отримав посаду у російській адміністрації міста. А колись він називав себе патріотом, розмовляв українською мовою і навіть знімався у шоу Олі Фреймут "Ревізор".

"Телеграф" розповідає, ким був Володимир Сальдо до того, як став зрадником України та одним із найяскравіших колаборантів.

Сальдо на прийомі у Путіна. Фото: Getty Images

Володимир Сальдо — що про нього відомо?

Володимир Сальдо народився 12 червня 1956 року у Миколаївській області, зараз йому 69 років. Освіту здобув у Криворізькому гірничорудному інституті за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Він має науковий рівень кандидата економічних наук.

У 2001 році Сальдо розпочав політичну кар’єру, ставши заступником голови Херсонської ОДА. На цій посаді він займався питаннями містобудування та житлово-комунального господарства.

Вже у 2002 році Сальдо був обраний на посаду мера Херсона і займав це крісло три терміни поспіль — до 2012 року. Після цього урядовець став народним депутатом Верховної ради від "Партії регіонів". Його робота у парламенті тривала з 2012 до 2014 року. У 2015 році Сальдо знову балотувався на посаду мера Херсона від партії "Наш край".

У своїй політичній діяльності Володимир Сальдо завжди позиціонував себе як патріот України, який був проти поділу країни на захід та схід. Коли він був при владі, то чудово говорив українською мовою, принаймні публічно, і дотримувався проукраїнської позиції.

Однак коли Херсон окупували російські війська, Сальдо пішов на співпрацю з ними. У квітні 2022 року він став головою військово-цивільної адміністрації Херсонської області. А вже у вересні 2023 року його "обрали" на посаду губернатора Херсонської області за російським законодавством.

Сальдо та Фреймут – як вони пов’язані?

У 2012 році Ольга Фреймут та команда "Нового каналу" приїжджала до Херсона на зйомки шоу "Ревізор". Тоді вона й познайомилася із Володимиром Сальдо, який на той момент був міським головою.

Фреймут зателефонувала меру, коли вона зі знімальною групою приїхала до готелю "Нінель", а їх не хотіли туди пускати і навіть влаштували невелику потасовку. Ведуча поскаржилася Сальдо на адміністрацію готелю, а він своєю чергою назвав це місце ганьбою міста Херсон.

Сальдо тисне руку Оле Фреймут під час зйомок "Ревізора" у Херсоні

Після розмови з чиновником Ольга продовжила зйомки "Ревізора", не припиняючи спроб потрапити до свого номера. У цей час Сальдо особисто приїхав до готелю, ще й голову місцевої поліції та особисту охорону із собою прихопив. Він мило спілкувався з Фреймут, тиснув їй руку і намагався допомогти.

