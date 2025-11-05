Жал руку Оле Фреймут и называл себя патриотом Украины: кем был херсонский коллаборант Сальдо до оккупации

Когда-то коллаборант был проукраинским чиновником, но потом все изменилось

Владимир Сальдо — известный на всю Украину херсонский коллаборант, который после оккупации региона в 2022 году перешел на сторону оккупантов и получил должность в российской администрации города. А когда-то он называл себя патриотом, говорил на украинском языке и даже снимался в шоу Оли Фреймут "Ревизор".

"Телеграф" рассказывает, кем был Владимир Сальдо до того, как стал предателем Украины и одним из самых ярких коллаборантов.

Сальдо на приеме у Путина. Фото: Getty Images

Владимир Сальдо — что о нем известно?

Владимир Сальдо родился 12 июня 1956 года в Николаевской области, сейчас ему 69 лет. Образование получил в Криворожском горнорудном институте по специальности промышленное и гражданское строительство. Он имеет научную степень кандидата экономических наук.

В 2001 году Сальдо начал политическую карьеру, став зампредседателя Херсонской ОГА. На этой должности он курировал вопросы градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Уже в 2002 году Сальдо был избран на должность мэра Херсона и занимал это кресло три срока подряд — до 2012 года. После этого чиновник стал народным депутатом Верховной рады от "Партии регионов". Его работа в парламенте продолжалась с 2012 до 2014 года. В 2015 году Сальдо снова баллотировался на должность мэра Херсона от партии "Наш край".

В своей политической деятельности Владимир Сальдо всегда позиционировал себя, как патриот Украины, который был против раздела страны на запад и восток. Когда он был при власти, то отлично говорил на украинском языке, по крайней мере публично, и придерживался проукраинской позиции.

Однако, когда Херсон оккупировали российские войска, Сальдо пошел на сотрудничество с ними. В апреле 2022 года он стал главой военно-гражданской администрации Херсонской области. А уже в сентябре 2023 года его "избрали" на пост губернатора Херсонской области по российскому законодательству.

Сальдо и Фреймут — как они связаны?

В 2012 году Ольга Фреймут и команда "Нового канала" приезжала в Херсон на съемки шоу "Ревизор". Тогда она и познакомилась с Владимиром Сальдо, который на тот момент был городским главой.

Фреймут позвонила мэру, когда она со съемочной группой приехала в отель "Нинель", а их не хотели туда пускать и даже устроили небольшую потасовку. Ведущая пожаловалась Сальдо на администрацию отеля, а он в свою очередь назвал это место позором города Херсон.

Сальдо жмет руку Оле Фреймут во время съемок "Ревизора" в Херсоне

После разговора с чиновником, Ольга продолжила съемки "Ревизора", не прекращая попыток попасть в свой номер. В это время Сальдо лично приехал в гостиницу, еще и главу местной полиции и личную охрану с собой захватил. Он мило общался с Фреймут, жал ей руку и пытался помочь.

