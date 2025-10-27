Оскандалилася у Парижі: як виглядає дружина головного розвідника Росії Наришкіна (фото)

Дружина голови розвідувального відомства РФ Тетяна перебуває під санкціями

Російський чиновник Сергій Наришкін під час повномасштабної війни перебуває при владі за Путіна. Він — голова російського розвідувального відомства, тому його нерідко називають "головним розвідником" Росії та навіть "путінським Штірліцом". Впливовий росіянин має сім’ю – дружину Тетяну та двох дітей.

Що потрібно знати:

Тетяна Наришкіна раніше працювала викладачем у Санкт-Петербурзі

Подружжя познайомилося під час навчання і перебуває у шлюбі вже понад 40 років, є двоє дітей

Попри міжнародні санкції, родина Наришкіних продовжує відпочивати за кордоном

Наришкіни у 2002 році

Дружину поплічника російського диктатора звуть Тетяна Сергіївна, і в дівочості вона мала прізвище Якубчик. До того як Наришкін, уродженець Ленінграда (нині Санкт-Петербург), став високопоставленим чиновником у Москві, Тетяна працювала викладачем на кафедрі "Інформаційні системи та комп’ютерні технології" Балтійського Державного технічного університету "Воєнмех", а після переїзду до столиці у 2004 році, за даними росЗМІ, жінка перестала працювати.

Наришкіни у шлюбі вже понад 40 років

27 червня 2014 року Наришкіна посіла перше місце у турнірі гольфу "Кубок Банкірів", який пройшов на території Гольф Клубу Лінкс у Підмосков’ї. Дружині путініста організатори заходу подякували за участь як "представнику банківської сфери".

Познайомилося майбутнє подружжя під час навчання у Ленінградському механічному інституті (нині Балтійський державний технічний університет "Воєнмех"), де Наришкін отримував спеціальність інженера-радіомеханіка. Вони обидва навчалися на одному курсі.

Оскільки чиновник та його дружина ведуть дуже закритий спосіб життя, точна дата їхнього весілля невідома. Наришкін закінчив інститут у 1978 році, і незабаром після випуску чоловік одружився. Виходячи з цих відомостей, можна припустити, що вони одружилися наприкінці 1970-х або на початку 1980-х років. Таким чином, у 2025 році їхньому шлюбу може бути понад 40 років.

У пари двоє дітей — син Андрій (заступник генерального директора ЗАТ "Енергопроект") та дочка Вероніка (тренер російської збірної з плавання).

Дочка Вероніка та син Андрій Наришкін

Члени родини Наришкіних перебувають під міжнародними санкціями, запровадженими за публічну підтримку вторгнення в Україну, однак це не заважає їм безкарно відпочивати за кордоном. Так, 2023 року стало відомо, що донька чиновника Вероніка провела літо 2022 року у Туреччині, яка є країною НАТО. Пізніше оскандалилася з явкою у Парижі й Тетяна Наришкіна.