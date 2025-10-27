Рус

Оскандалилася у Парижі: як виглядає дружина головного розвідника Росії Наришкіна (фото)

Тетяна Кармазіна
Сергій Наришкін керує розвідкою за Путіна
Сергій Наришкін керує розвідкою за Путіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Дружина голови розвідувального відомства РФ Тетяна перебуває під санкціями

Російський чиновник Сергій Наришкін під час повномасштабної війни перебуває при владі за Путіна. Він — голова російського розвідувального відомства, тому його нерідко називають "головним розвідником" Росії та навіть "путінським Штірліцом". Впливовий росіянин має сім’ю – дружину Тетяну та двох дітей.

Що потрібно знати:

  • Тетяна Наришкіна раніше працювала викладачем у Санкт-Петербурзі
  • Подружжя познайомилося під час навчання і перебуває у шлюбі вже понад 40 років, є двоє дітей
  • Попри міжнародні санкції, родина Наришкіних продовжує відпочивати за кордоном
Наришкін у молодості дружина Тетяна Наришкіна у молодості
Наришкіни у 2002 році

Дружину поплічника російського диктатора звуть Тетяна Сергіївна, і в дівочості вона мала прізвище Якубчик. До того як Наришкін, уродженець Ленінграда (нині Санкт-Петербург), став високопоставленим чиновником у Москві, Тетяна працювала викладачем на кафедрі "Інформаційні системи та комп’ютерні технології" Балтійського Державного технічного університету "Воєнмех", а після переїзду до столиці у 2004 році, за даними росЗМІ, жінка перестала працювати.

Сергій Наришкін дружина Тетяна Наришкіна
Наришкіни у шлюбі вже понад 40 років

27 червня 2014 року Наришкіна посіла перше місце у турнірі гольфу "Кубок Банкірів", який пройшов на території Гольф Клубу Лінкс у Підмосков’ї. Дружині путініста організатори заходу подякували за участь як "представнику банківської сфери".

Тетяна Наришкіна
Наришкіна Тетяна

Познайомилося майбутнє подружжя під час навчання у Ленінградському механічному інституті (нині Балтійський державний технічний університет "Воєнмех"), де Наришкін отримував спеціальність інженера-радіомеханіка. Вони обидва навчалися на одному курсі.

Оскільки чиновник та його дружина ведуть дуже закритий спосіб життя, точна дата їхнього весілля невідома. Наришкін закінчив інститут у 1978 році, і незабаром після випуску чоловік одружився. Виходячи з цих відомостей, можна припустити, що вони одружилися наприкінці 1970-х або на початку 1980-х років. Таким чином, у 2025 році їхньому шлюбу може бути понад 40 років.

Наришкін дружина Тетяна Наришкіна

У пари двоє дітей — син Андрій (заступник генерального директора ЗАТ "Енергопроект") та дочка Вероніка (тренер російської збірної з плавання).

Вероніка Наришкіна Андрій Наришкін
Дочка Вероніка та син Андрій Наришкін

Члени родини Наришкіних перебувають під міжнародними санкціями, запровадженими за публічну підтримку вторгнення в Україну, однак це не заважає їм безкарно відпочивати за кордоном. Так, 2023 року стало відомо, що донька чиновника Вероніка провела літо 2022 року у Туреччині, яка є країною НАТО. Пізніше оскандалилася з явкою у Парижі й Тетяна Наришкіна.

