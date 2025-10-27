Оскандалилась в Париже: как выглядит жена главного разведчика России Нарышкина (фото)

Жена главы разведывательного ведомства РФ Татьяна находится под санкциями

Российский чиновник Сергей Нарышкин во время полномасштабной войны находится у власти при Путине. Он — глава российского разведывательного ведомства, поэтому его нередко называют "главным разведчиком" России и даже "путинским Штирлицем". Влиятельный россиянин имеет семью — жену Татьяну и двоих детей.

Что нужно знать:

Татьяна Нарышкина ранее работала преподавателем в Санкт-Петербурге

Супруги познакомились во время учебы и состоят в браке уже более 40 лет, есть двое детей

Несмотря на международные санкции, семья Нарышкиных продолжает отдыхать за границей

Нарышкины в 2002 году

Супругу приспешника российского диктатора зовут Татьяна Сергеевна, и в девичестве у нее была фамилия Якубчик. До того как Нарышкин, уроженец Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), стал высокопоставленным чиновником в Москве, Татьяна работала преподавателем на кафедре "Информационные системы и компьютерные технологии" Балтийского Государственного технического университета "Военмех", а после переезда в столицу в 2004 году, по данным росСМИ, женщина перестала работать.

Нарышкины в браке уже более 40 лет

27 июня 2014 года Нарышкина заняла первое место в турнире гольфа "Кубок Банкиров", который прошел на территории Гольф Клуба Линкс в Подмосковье. Жену путиниста организаторы мероприятия поблагодарили за участие как "представителя банковской сферы".

Познакомились будущие супруги во время учебы в Ленинградском механическом институте (ныне Балтийский государственный технический университет "Военмех"), где Нарышкин получал специальность инженера-радиомеханика. Они оба учились на одном курсе.

Поскольку чиновник и его жена ведут очень закрытый образ жизни, точная дата их свадьбы неизвестна. Нарышкин окончил институт в 1978 году, и вскоре после выпуска мужчина женился. Исходя из этих сведений, можно предположить, что они поженились в конце 1970-х или самом начале 1980-х годов. Таким образом, в 2025 году их браку может быть более 40 лет.

У пары двое детей — сын Андрей (заместитель генерального директора ЗАО "Энергопроект") и дочь Вероника (тренер российской сборной по плаванию).

Дочь Вероника и сын Андрей Нарышкин

Члены семьи Нарышкиных находятся под международными санкциями, введенными за публичную поддержку вторжения в Украину, однако это не мешает им безнаказанно отдыхать за границей. Так, в 2023 году стало известно, что дочь чиновника Вероника провела лето 2022 года в Турции, которая является страной НАТО. Позже оскандалилась с явкой в Париже и Татьяна Нарышкина.