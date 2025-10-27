Що наблизить кінець війни в Україні: у ЄС назвали головні пункти

Шлях до миру вимагає рішучої, невтомної політичної участі та конкретних заходів підтримки

Мир в Україні можуть наблизити цілком реальні та здійсненні практичні кроки. Їхнє виконання залежить від наших партнерів.

Що потрібно знати:

Союзники можуть наблизити мир в Україні трьома кроками

Тиск на Росію не можна послаблювати

Потужність НАТО та ЄС має бути посилена

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Повну версію розмови з політикинею можна прочитати у матеріалі, перейшовши за посиланням.

На її думку, є як мінімум три кроки, які реально можуть наблизити Україну до миру:

По-перше, союзники повинні забезпечити Україну всіма можливостями для самозахисту, включно з підтримкою її військової промисловості — найкращої в Європі — а також можливостей для далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії — заводах з виробництва дронів, аеропортах та будь-яких інших об'єктах, які роблять можливими атаки проти українців.

Понад усе, Україна є і залишиться сильною, незалежною, демократичною та суверенною державою з достатнім військовим потенціалом та передовою внутрішньою виробничою потужністю. відзначила Браже

По-друге, партнери повинні й надалі послаблювати та тиснути на Росію.

Ми (ЄС) успішно ухвалили 19-й пакет санкцій, який буде спрямований проти фінансового та енергетичного секторів Росії та передбачатиме обмежувальні заходи проти тих, хто сприяє її діям. Ми також обмежимо пересування російських дипломатів на території ЄС, тим самим обмеживши можливості Росії проводити зловмисні операції в Європі. Але тиск потрібно посилювати, адже Росію можна змусити до миру лише силою. сказала міністр

По-третє, необхідно підтримувати практичні інвестиції в НАТО і ЄС: інвестиції в оборону, виробництво військової техніки та розвиток потенціалу, а також ефективні процедури поповнення запасів та підкріплення.

Ми маємо щоденно вчитися в України — виявляти, інтегрувати та швидко впроваджувати технології та уроки з поля бою. Це шлях до миру, і він вимагає рішучої, невтомної політичної участі та конкретних заходів підтримки. Кожне зусилля має значення, коли йдеться про досягнення тривалого та справедливого миру. додала політик

