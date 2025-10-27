Что приблизит конец войны в Украине: в ЕС назвали главные пункты

Путь к миру требует решительного, неутомимого политического участия и конкретных мер поддержки

Мир в Украине могут приблизить вполне реальные и выполнимые практические шаги. Их выполнение зависит от наших партнеров.

Что нужно знать:

Cоюзники могут приблизить мир в Украине тремя шагами

Давление на Россию нельзя ослаблять

Мощь НАТО и ЕС должна быть усилена

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Полную версию разговора с политиком можно прочитать в материале, перейдя по ссылке.

По её мнению, есть как минимум три шага, которые реально могут приблизить Украину к миру:

Во-первых, союзники должны обеспечить Украину всеми возможностями для самозащиты, включая поддержку ее военной промышленности — лучшей в Европе, а также возможности для дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России — заводам по производству дронов, аэропортам и любым другим объектам, которые делают возможными атаки против украинцев.

Прежде всего, Украина есть и останется сильным, независимым, демократическим и суверенным государством с достаточным военным потенциалом и передовой внутренней производственной мощностью. отметила Браже

Во-вторых, партнеры должны и дальше ослаблять и давить на Россию.

Мы (ЕС) успешно приняли 19-й пакет санкций, который будет направлен против финансового и энергетического секторов России и предусматривать ограничительные меры против тех, кто способствует ее действиям. Мы также ограничим передвижение российских дипломатов на территории ЕС, тем самым ограничив возможности России проводить злонамеренные операции в Европе. Но давление нужно усиливать, ведь Россию можно принудить к миру только силой. сказала министр

В-третьих, необходимо поддерживать практические инвестиции в мощь НАТО и ЕС: инвестиции в оборону, производство военной техники и развитие потенциала, а также эффективные процедуры пополнения запасов и подкрепления.

Мы должны ежедневно учиться у Украины — выявлять, интегрировать и быстро внедрять технологии и уроки с поля боя. Это путь к миру, и он требует решительного, неутомимого политического участия и конкретных мер поддержки. Каждое усилие имеет значение, когда речь идет о достижении длительного и справедливого мира. добавила политик

