Чи є ще шанс на Томагавки? У "Слузі народу" розповіли, коли Україна може отримати ракети

Трамп міг свідомо використовувати наратив із Томагавками

Скасування можливої передачі крилатих ракет Tomahawk Україні, можливо, не є остаточним. Шанси на отримання далекобійних ракет ми ще маємо.

Що потрібно знати:

Історія з Томагавками могла бути ІПСО від Трампа

Шанси на отримання ракет в України залишаються

Коли США можуть все ж таки зважитися на передачу

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Повну версію інтерв’ю з політиком читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.

За його словами, Трамп міг свідомо використати наратив із Томагавками, щоб змусити Путіна піти на якісь поступки. При цьому невідомо, чи серйозно взагалі у США розглядали можливість передачі їх Україні чи від початку це була лише політична риторика.

Мережко вважає, що так чи інакше шанси на отримання Томагавків Україна ще має.

Якщо ти про це сказав відкрито на весь світ, то треба бути послідовним. сказав Мережко

Це, припустив співрозмовник, може статися після того, як Трамп вкотре переконається у недоговороспроможності глави Кремля.

Можливо, перед тим, як Трамп почне надавати Україні Томагавки (і не тільки їх), президенту США треба ще раз остаточно пересвідчитись, що з Путіним не можна дійти якоїсь згоди. Що це нереально. Можливо, Трампу треба пережити ще певне розчарування, щоб почати не просто говорити, а діяти. припустив нардеп

