Познайомився з нею в інтернеті: як виглядає дружина нового мера Нью-Йорка Мамдані і що про неї відомо (фото)

Вперше в історії на виборах мера Нью-Йорка перемогу здобув мусульманин та іммігрант Зохран Мамдані. Цього року він зіграв весілля з 27-річною художницею сирійського походження Рамою Дуваджі, яке намагається уникати зайвої уваги.

Новим мером Нью-Йорка став кандидат від Демократичної партії, мусульманин Зохран Мамдані

Політик у 2025 році одружився з художницею Рами Дуваджі, яку зустрів завдяки додатку для знайомств

Як виглядає дружина Зохрана Мамдані й що про неї відомо

Новою Першою леді Нью-Йорка стала 27-річна Рама Дуваджі. Дівчина народилася в Техасі в сім’ї сирійських мусульман: її батько працює інженером-комп’ютерником, а мати — лікарем.

Дитинство Рами пройшло між Х’юстоном та Дамаском, а коли їй було дев’ять років, родина переїхала в Дубай. З ранніх років вона виявляла інтерес до мистецтва та надалі пов’язала з ним своє життя.

Освіту Рама здобула в галузі комунікаційних мистецтв в Університеті Співдружності Вірджинії, а потім закінчила магістратуру за спеціальністю "ілюстрація" у Школі візуальних мистецтв у Нью-Йорку.

Під час навчання вона почала створювати власні проєкти, у яких досліджувала теми жіночої солідарності, культурної ідентичності та соціальних змін. Сьогодні Дуваджі відома як талановитий ілюстратор та аніматор. Її роботи публікувалися в таких виданнях, як The New York Times, The Washington Post, Vice, The New Yorker та Tate Modern. За оцінками, її річний дохід становить від 150 до 250 тисяч доларів.

З майбутнім чоловіком, Зохраном Мамдані, вона познайомилася у 2021 році через додаток для знайомств. Між ними швидко почалися стосунки, а в жовтні 2024 року пара оголосила про заручини. Церемонія одруження відбулася на початку 2025 року в Нью-Йорку, після чого подружжя провело приватну нікях-церемонію в Дубаї, де досі живе родина Рами.

Під час передвиборчої кампанії Мамдані Рама старалася залишатися осторонь і рідко з’являлася на публіці разом із чоловіком. Проте саме вона стояла за візуальним стилем його кампанії, розробляла дизайн матеріалів та допомагала формувати його імідж у соціальних мережах.

Відомо, що зараз подружжя живе в районі Асторія (Куїнс).

