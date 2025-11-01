Служила в армії і ганяє на байку: як виглядає дружина президента Чехії Петра Павела (фото)
Перша леді Чехії була членом Комуністичної партії
Президент Чехії Петр Павел, який є для багатьох українок "крашем", перебуває у багаторічному шлюбі з Євою Павловою. Вона — підполковник у запасі.
Що потрібно знати:
- Єва Павлова має військову освіту і служила у чеській армії
- Подружжя має велику родину, але немає спільних дітей
- Сьогодні перша леді Чехії будує кар’єру у місцевій політиці
- Вона відома своєю підтримкою України
Нинішня дружина чеського політика народилася 5 листопада 1964 року у місті Шумперк однойменного району в Оломоуцькому краї. Закінчила гімназію, де у рамках спортивних занять навчалася стрілянини. 1983 року вона продовжила навчання у жіночій військовій професійній школі при Вищій військовій авіаційній школі у Кошиці.
1990 року Єва (у дівоцтві Зелена) закінчила Військово-політичну академію імені Клемента Готвальда у Братиславі. Вона деякий час була у Комуністичній партії Чехословаччини, але на початку Оксамитової революції вийшла з неї, вважаючи своє членство помилкою.
З Петром Єва познайомилася у гарнізонному гуртожитку в Простеві, але їхні романтичні стосунки почалися через кілька років. Їхнє весілля відбулося лише у 2004-му.
Петр має двох синів від першої дружини Гани – Яна та Петра, а Єва від попереднього шлюбу – дочку. У президента та першої леді Чехії четверо онуків.
Відомо, що Павлова допомагала чоловікові у Генштабі, займаючись зв’язками з іноземними військовими та авіаційними аташе Чехії. Після звільнення з армії жінка працювала помічником у медіаційному центрі Манофі. Сьогодні Єва Павлова робить кар’єру у місцевій політиці у містечку Черноучек, де родина жила до обрання Павела президентом Чехії.
Судячи з публікацій Павлової у соцмережах, вона веде активний спосіб життя та захоплюється спортом. На одному з фото перша леді демонструє, як катається на мотоциклі. До речі, Єва — водій із водійськими правами груп A, Б, С1, Т та їздить чеськими і зарубіжними дорогами вже 42 роки.
Павел вважається великим другом України, а його дружина це лише підтверджує. 2023 року Єва з’явилася на обкладинці Vogue у жовто-блакитних тонах, що нагадують український прапор.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає українська дружина Андрія Макаревича. Вона молодша за нього на 30 років.