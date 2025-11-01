Служила в армії і ганяє на байку: як виглядає дружина президента Чехії Петра Павела (фото)

Перша леді Чехії була членом Комуністичної партії

Президент Чехії Петр Павел, який є для багатьох українок "крашем", перебуває у багаторічному шлюбі з Євою Павловою. Вона — підполковник у запасі.

Що потрібно знати:

Єва Павлова має військову освіту і служила у чеській армії

Подружжя має велику родину, але немає спільних дітей

Сьогодні перша леді Чехії будує кар’єру у місцевій політиці

Вона відома своєю підтримкою України

Нинішня дружина чеського політика народилася 5 листопада 1964 року у місті Шумперк однойменного району в Оломоуцькому краї. Закінчила гімназію, де у рамках спортивних занять навчалася стрілянини. 1983 року вона продовжила навчання у жіночій військовій професійній школі при Вищій військовій авіаційній школі у Кошиці.

Єва Павлова у дитинстві. Фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

1990 року Єва (у дівоцтві Зелена) закінчила Військово-політичну академію імені Клемента Готвальда у Братиславі. Вона деякий час була у Комуністичній партії Чехословаччини, але на початку Оксамитової революції вийшла з неї, вважаючи своє членство помилкою.

Єва Павлова у молодості. Фото: instagram.com/evapavlova_oficialni

З Петром Єва познайомилася у гарнізонному гуртожитку в Простеві, але їхні романтичні стосунки почалися через кілька років. Їхнє весілля відбулося лише у 2004-му.

Петр та Єва у шлюбі 21 рік

Петр має двох синів від першої дружини Гани – Яна та Петра, а Єва від попереднього шлюбу – дочку. У президента та першої леді Чехії четверо онуків.

Відомо, що Павлова допомагала чоловікові у Генштабі, займаючись зв’язками з іноземними військовими та авіаційними аташе Чехії. Після звільнення з армії жінка працювала помічником у медіаційному центрі Манофі. Сьогодні Єва Павлова робить кар’єру у місцевій політиці у містечку Черноучек, де родина жила до обрання Павела президентом Чехії.

Судячи з публікацій Павлової у соцмережах, вона веде активний спосіб життя та захоплюється спортом. На одному з фото перша леді демонструє, як катається на мотоциклі. До речі, Єва — водій із водійськими правами груп A, Б, С1, Т та їздить чеськими і зарубіжними дорогами вже 42 роки.

Павел вважається великим другом України, а його дружина це лише підтверджує. 2023 року Єва з’явилася на обкладинці Vogue у жовто-блакитних тонах, що нагадують український прапор.

Павлова з Оленою Зеленською у травні 2025 року. Фото: instagram.com/vogueczechoslovakia

