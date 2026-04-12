Від собак до динозаврів: що незвичайного святили на Великдень в Україні (курйозні випадки)

Деякі великодні кошики цього року справді здивували

На Великдень українці традиційно прийшли святити кошики з продуктами, але вміст деяких із них виявився досить незвичайним. Разом з пасками та фарбованими яйцями люди приносять несподівані речі – від банок з алкоголем до декоративних фігурок.

З предметів, які не мають прямого відношення до релігійних традицій, очевидці помітили такі речі: банки із слабоалкогольними напоями, фігурка динозавра, котячий корм.

Відповідні фотографії та відео були опубліковані в одному з Teleram-каналів, а також у соцмережах.

Поруч із великоднім кошиком помітили динозавра. Фото: соцмережі

Дехто хотів освятити алкоголь. Фото: соцмережі

Люди святили котячий корм. Фото: соцмережі

На одному з фото показали збірку для підготовки до іспиту з математики. Його, найімовірніше, принесли "на успіх" перед майбутнім іспитом.

Посібник для підготовки до іспиту з математики. Фото: Соцмережі

Окрему увагу привернули тварини. На одній із локацій зафіксували собаку, який стояв серед освячених кошиків. Поруч із нею лежить ковбаса. Можливо, хтось приніс її у своєму кошику і поділився з собакою або продукт спеціально придбали для неї.

Собака з ковбасою біля великодніх кошиків. Фото: соцмережі

Не менш незабутній кадр — як господарі вирішили освятити свого собаку. Чоловік тримав її на руках у момент, коли священики проводили обряд.

Ще один кумедний випадок стався у Полтаві. Під час освячення священика попросили "і нас нас бризніть", на що той відповів: "бризкають під сараєм".

Великодній кошик: що там має бути, а що під забороною

Священик Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ Тарас Відюк пояснив "Телеграфу" — головне не те, що людина приносить на освяченні, а Причастя Святих Тайн Христових та щира молитва до Воскреслого Ісуса. Якщо ж формувати кошик, то потрібно класти символічні продукти та страви: паску, яйця (писанки, крашанки), сир, олію, молоко, сіль, хрін, м’ясні продукти. Вони мають свою символіку. Наприклад, пасха – символ тіла Ісуса та повноти життя, яйця – нового життя, воскресіння, перемоги життя над смертю, м’ясо – життя та радість Воскресіння.

Не прийнято освячувати міцний алкоголь, цигарки чи інші шкідливі речі, адже це суперечить духовному змісту свята. Також недоречно класти гроші чи різні побутові речі — косметику, прикраси, телефони, ключі, бо освячення не має матеріального благополуччя чи „освячення всього поспіль”. Сутність освячення полягає у благословенні святкової трапези після посту та подяки Богу. сказав Тарас Відюк.

Крім того, за його словами, згодом вміст кошика змінився — якщо раніше це були домашні страви, то зараз дедалі частіше паски чи навіть крашанки купують у магазині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як святкувати Великдень тим, хто не постив.