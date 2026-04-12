"Ми дочекалися своєї весни". Зеленський та перша леді привітали українців з Великоднем

У центрі навернення – віра, єдність та надія на краще майбутнє

У неділю, 12 квітня, з нагоди світлого свята Великодня президент Володимир Зеленський та перша леді країни Олена Зеленська звернулися до українців із вітанням.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному Telegram-каналі глави держави та на YouTube-каналі Офісу президента. Ролик був записаний в одній із найвідоміших духовних святинь Києва — Софійському соборі.

"Бог серед міста – і воно не похитнеться" – ці слова закарбовані тут, над нашою Орантою, у нашій великій Софії, — сказала Олена Зеленська, а президент продовжив: "І наділені ці слова надзвичайною силою, яку ми відчуваємо понад півтори тисячі днів битви за життя, в якому непохитні наша Україна, наша столиця, наші люди та наша віра"

Зеленські наголосили, що це так важливо сьогодні — коли війна не лише на полі бою, а й іде запекла битва емоцій, характерів та духу, правди, проти брехні, проти відчаю. Особливо коли здається, що світ летить у прірву і ніхто не знає, яким буде завтра. У такі моменти, як сказала перша леді, саме Великдень та її смисли підказують, як не опускати руки та де знайти світло, щоб не заблукати.

"Ці відповіді, ці знаки – поруч з нами. У наших близьких, у наших родинах, у наших людях. У кожному вчинку, погляді, обіймах, у кожному повідомленні й у кожному слові підтримки. У наших "ти як?". "Не бійся". "Я поруч"."Бережи себе". "Все буде добре". Ось це світло, світло в наших людях, збагачує нас силою, щоб триматися як одна велика родина. Родина-Україна", — сказало подружжя.

Глава держави наголосив, що саме таким чином українцям вдалося подолати складну зиму цього року.

Ми дочекалися своєї весни. І сьогодні разом відзначаємо свій Великдень. П'ятий рік поспіль ми робимо це попри біль, усі випробування і зло, що оточує нашу землю. Робимо, доводячи, що українці завжди лишаються українцями. І жодна війна цього не зітре, тож цей день для нас завжди про родину, тепло власного дому, про дитячий сміх в ньому. Заради того, щоб цей сміх лунав, тисячі українців на фронті захищають Україну та свої сім'ї", – сказав президент України.

Олена Зеленська додала, що незважаючи ні на що, українці продовжують зберігати свою ідентичність та сімейні традиції — щороку вони готуються до світлого свята, збирають великодні кошики, розмальовують писанки, випікають паски, прикрашають свій будинок, садять дерева та квіти. І все це не про їжу чи декор, а про народ, який хоче, щоб довкола розквітало життя. Зеленський додав, що це і є сенс, яким наділено Великдень для кожного з нас.

"Так є й сьогодні, коли Україна стоїть твердо, вперто, непохитно, знаючи заради кого і заради чого. Щоб на зміну п'ятому Великодню в часи війни прийшов перший мирний Великдень на всій нашій землі для всіх наших людей. Коли великодній дзвін не порушить сирена тривоги. Коли відступить зима й усе зло з нашої землі, і всі дочекаються своїх – з фронту, полону, окупації. Коли кохані поруч, і онуки на руках наших батьків, і ми знову за одним столом", — сказали Зеленські.

Головні фрази з вітання. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Український лідер наголосив, що за все це варто боротися і наша країна це робить уже 1509 днів. І саме на Великдень сильна віра – у перемогу миру над війною.

"Покладаємося не тільки на небесні сили, а й на наші Сили безпеки та оборони. Віримо, однаково, у Божу милість і нашу сміливість. Сподіваємося на заступництво нашої Оранти та влучність нашої далекобійності. Сьогодні українці не лише вірять у диво, а й творять дива самі щоденно, власноруч своїми вчинками, роботою, мужністю, самовідданістю, силою духу", — наголосив президент.

Зеленські побажали українцям, щоб кожен, хто допомагає та шукає, завжди знайде, кожен, хто в дорозі, завжди її подолає, і кожен, хто робить для України все можливе, не втрачає віри у те, що все можливо.

"Ми щиро вітаємо вас із цим великим світлим днем. Всіх неймовірних людей. Неймовірних дітей, не за віком мужніх хлопчиків і дівчаток, які не розучилися вірити в добро. Наших матерів і батьків. Усі наші міста і села, які заслужили на мирне життя. Побачте спокійні дні та ночі, торжество справедливості, світла, правди та перемогу миру на всій нашій землі. Нехай буде так. Хай буде мир. І буде Україна", — резюмували вони.

