От собак до динозавров: что необычного святили на Пасху в Украине (курьезные случаи)

Некоторые пасхальные корзинки в этом году действительно удивили

На Пасху украинцы традиционно пришли святить корзинки с продуктами, но содержимое некоторых из них оказалось довольно необычным. Вместе с пасками и крашенными яйцами люди приносят неожиданные вещи — от жестяных банок с алкоголем до декоративных фигурок.

Из предметов, которые не имеют прямого отношения к религиозным традициям, очевидцы заметили следующие вещи: банки со слабоалкогольными напитками, фигурка динозавра, кошачий корм.

Соответствующие фотографии и видео были опубликованы в одном из Teleram-каналов, а также в соцсетях.

На одном из фото показали сборник для подготовки к экзамену по математике. Его, вероятнее всего, принесли "на удачу" перед предстоящим экзаменом.

Отдельное внимание привлекли животные. На одной из локаций запечатлели собаку, которая стояла среди освященных корзин. Рядом с ней лежит колбаса. Возможно, кто-то принес ее в своей корзине и поделился с собакой или же продукт специально приобрели для нее.

Не менее запоминающийся кадр — как хозяева решили освятить свою собаку. Мужчина держал ее на руках в тот момент, когда священники проводили обряд.

Еще один забавный случай произошел в Полтаве. Во время освящения священника попросили "и нас нас брызните", на что тот ответил: "брызгают под сараем".

Пасхальная корзина: что там должно быть, а что под запретом

Священник Православной Церкви Украины, военный капеллан ВСУ Тарас Видюк объяснил "Телеграфу" — главное не то, что человек приносит на освящении, а Причастие Святых Тайн Христовых и искренняя молитва к Воскресшему Иисусу. Если же формировать корзину, то нужно класть символические продукты и блюда: паску, яйца (писанки, пасхальные яйца), сыр, масло, молоко, соль, хрен, мясные продукты. У них своя символика. Например, пасха – символ тела Иисуса и полноты жизни, яйца – новой жизни, воскресения, победы жизни над смертью, мясо – жизнь и радость Воскресения.

Не принято освящать крепкий алкоголь, сигареты или другие вредные вещи, ведь это противоречит духовному содержанию праздника. Также неуместно класть деньги или разные бытовые вещи — косметику, украшения, телефоны, ключи, потому что освящение не имеет материальное благополучие или "освящение всего подряд". Сущность освящения заключается в благословении праздничной трапезы после поста и благодарности Богу. сказал Тарас Видюк.

Кром того, по его словам, со временем содержимое корзины изменилось — если раньше это были домашние блюда, то сейчас все чаще паски или даже пасхальные яйца покупают в магазине.

