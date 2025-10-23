Три брака и все неудачные: что известно о мужьях и любовниках "няш-мяш" Поклонской (фото)

Бывшая прокурор оккупированного Крыма так и не смогла построить личную жизнь

Наталья Поклонская — скандально известная экс-прокурор Крыма, которая в 2014 году перекинулась на сторону оккупантов и получила прозвище "няш-мяш". О личной жизни коллаборантка не любит говорить публично, однако есть информация о трех браках и дочери у нее.

Что стоит знать:

Экс-прокурор Поклонская имела три неудачных брака и родила дочь, скрывая ее отца.

Ее личная жизнь регулярно становилась публичной, включая скандал с сокрытием доходов супруга

В 2014 году ходили слухи о романе "няш-мяш" с влиятельным чиновником-коллаборантом

"Телеграф" расскажет, что известно о мужьях и любовниках Поклонской, которых она пыталась скрывать.

Наталья Поклонская. Фото: Getty Images

Первый брак и рождение дочери

У Поклонской есть дочь Анастасия, которая родилась в Крыму в 2005 году. Отца девочки Наталья тщательно скрывает от общественности. Однако есть информация, что в молодости она вышла замуж за мужчину, старше нее на 19 лет. Как его зовут неизвестно, но в СМИ писали, что мужчина служил в правоохранительных органах.

Первый брак Поклонской произошел задолго до того, как она стала популярна. А разошлись они из-за обстоятельств, которые "не сложились", но она благодарна ему за дочь.

Некоторое время ходили слухи, что первым мужем Поклонской мог быть бывший замглавы Мариуполя Владимир Клименко, который старше нее на 6 лет. Он якобы помог ей продвинуться по службе. Однако в одном из интервью Наталья опровергла эту информацию, сказав, что не знакома с Клименко.

Второй гражданский брак

В 2014-2016 годах Поклонская иногда упоминала, что у нее есть муж и в личной жизни все в порядке. Однако личность возлюбленного раскрывать не стала. Позже она заявила, что это были отношения, которые так и не дошли до брака и они расстались.

К слову, в 2017 году гражданский брак Поклонский стал причиной скандала — ее обвинили в сокрытии доходов "несуществующего" супруга в декларации.

Третий брак с юристом Соловьевым

Этот брак единственный, о котором знает общественность и который Поклонской скрыть не удалось. Как оказалось, видео со свадьбы экс-прокурорши и юриста Ивана Соловьева слили в прессу за деньги.

Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев поженились в 2018 году

Известно, что пара познакомилась в 2015 году, а поженились они уже в 2018-м в Крыму. Соловьев — заслуженный юрист РФ, экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека, он старше Поклонской на 10 лет.

Однако и эти отношения не сложились. Уже через год — в 2019-м супруги объявили о разводе. Причиной назвали то, что они оба лидеры, и ужиться вместе не получилось. Сама Поклонская не слишком переживала о разрыве этих отношений и в одном из интервью заявила, что Соловьев не тот человек, о котором нужно говорить.

Поклонская и ее муж Соловьев развелись в 2019 году

Слухи о влиятельном любовнике

Весной 2014 года, когда Россия только аннексировала Крым, а Поклонская стала прокурором полуострова в оккупационном правительстве, ходили слухи о ее романе с экс-депутатом от "Партии регионов" Николаем Янаки. Эти домыслы появились из-за того, что эти двое часто появлялись вместе на публике.

Известно, что Янаки в 2014 году был вице-премьером оккупационного правительства под руководством Аксенова. Также его связывали с деятельностью аквапарка "Голубой залив" в Симеизе.

Поклонская и Янаки, которым приписывали роман

Как писали СМИ, экс-регионал и коллаборантка были замечены вместе на первомайской демонстрации в 2014 году. Уже 7 мая того же года Янаки присутствовал на церемонии принятия Поклонской присяги прокурора на верность России. Через два дня они стояли бок о бок или под руку на мероприятиях ко Дню победы.

Именно эти факты породили в медиапространстве подозрения, что Поклонскую и Янаки связывают не только деловые, но и романтические отношения. Однако ни она, ни он никогда не подтверждали и не опровергали эту информацию.

