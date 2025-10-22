Родила двоих детей и оборвала связь с коллегами-путинистами: где сейчас Женька из "Сватов" Анна Кошмал

Актриса продолжает играть в театре и сниматься в кино и сериалах

Анна Кошмал — известная украинская актриса, которая стала популярна после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты". После начала войны в Украине актриса оборвала все связи с российскими коллегами-путинистами. В этот день, 22 октября, звезда отмечает день рождения — ей исполнился 31 год.

Что стоит знать:

Актриса Анна Кошмал стала популярной благодаря роли Женьки в сериале "Сваты"

После 2022 года она разорвала все связи с российскими коллегами, поддерживающими путинский режим

Кошмал продолжает активно сниматься в кино и играть в театре, воспитывая двоих детей

"Телеграф" рассказывает, что известно о жизни и карьере Анны Кошмал и чем она сейчас занимается.

Анна Кошмал прекратила сниматься в российских проектах

Анна Кошмал — что о ней известно?

Актриса родилась в Киеве в семье военного Сергея Кошмала и учительницы Тамары Кошмал. Она с детства проявляла артистические таланты, занималась танцами, ходила в музыкальную школу. В юности выбрала себе актерское ремесло и окончила Киевский университет культуры и искусств по специальности "актриса театра и кино".

В 2011 году, когда Анне было 16 лет, она прошла кастинг на роль Жени Ковалевой в сериале "Сваты" и эта роль принесла ей большой успех и популярность. Кошмал снималась в сериале с 5 по 7 сезон, в нем она предстала в образе юной неформалки — внучки главных героев-сватов.

Анна Кошмал в сериале "Сваты"

На съемочной площадке у молодой актрисы сложились теплые отношения с более опытными коллегами — российскими актерами Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко. Они помогали Анне вжиться в роль, делились советами и хорошо к ней относились. Однако все изменилось после 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

Анна Кошмал прервала все связи с российскими актерами, которые оказались ярыми поклонниками путинского режима и поддерживали убийства украинцев в этой войне. По словам актрисы, она ошибалась в этих людях.

Анна Кошмал сыграла Женьку в сериале "Сваты"

Где сейчас Анна Кошмал?

После популярности в "Сватах", актриса продолжила строить успешную актерскую карьеру, не только снимаясь в кино, но и играя в театрах. Среди самых известных работ Кошмал роли в фильмах "Поездка за счастьем", "Замок на песке", "Папик-2", "Слуга народа" и другие.

Так сейчас выглядит актриса Анна Кошмал

Кроме карьеры Анна также занимается воспитанием детей. У нее сын Михаил, рождившийся в 2018 году и дочь София, которая появилась на свет в марте 2025 года. Актриса замужем, ее мужа зовут Иван, но больше подробностей о личной жизни артистка не раскрывает.

Анна с мужем Иваном воспитывают двоих детей

Также Кошмал активно ведет свой блог в Instagram, где у нее почти миллион подписчиков. В нем она делится яркими моментами из жизни, снимками с детьми и своими мыслями о происходящем в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменилась дочь Ани Лорак и сколько ей сейчас лет. Девочка уже выглядит старше матери.