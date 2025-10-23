Три шлюби і всі невдалі: що відомо про чоловіків і коханців "няш-мяш" Поклонської (фото)

Колишня прокурорка окупованого Криму так і не змогла побудувати особисте життя

Наталія Поклонська — скандально відома експрокурорка Криму, яка у 2014 році перекинулася на бік окупантів та отримала прізвисько "няш-мяш". Про особисте життя колаборантка не любить говорити публічно, проте є інформація про три шлюби та дочку у неї.

Що варто знати:

Експрокурорка Поклонська мала три невдалі шлюби та народила дочку, приховуючи її батька

Її особисте життя регулярно ставало публічним, включаючи скандал із приховуванням доходів чоловіка

У 2014 році ходили чутки про роман "няш-мяш" із впливовим чиновником-колаборантом

"Телеграф" розповість, що відомо про чоловіків та коханців Поклонської, яких вона намагалася приховувати.

Наталія Поклонська. Фото: Getty Images

Перший шлюб та народження доньки

Поклонська має дочку Анастасію, яка народилася в Криму в 2005 році. Батька дівчинки Наталя старанно приховує від громадськості. Однак є інформація, що в молодості вона вийшла заміж за чоловіка, старшого за неї на 19 років. Як його звуть невідомо, але у ЗМІ писали, що чоловік служив у правоохоронних органах.

Перший шлюб Поклонської відбувся задовго до того, як вона стала популярною. А розійшлися вони через обставини, які "не склалися", але вона вдячна йому за дочку.

Певний час ходили чутки, що першим чоловіком Поклонської міг бути колишній заступник голови Маріуполя Володимир Клименко, який старший за неї на 6 років. Він нібито допоміг їй просунутися по службі. Проте в одному з інтерв’ю Наталія спростувала цю інформацію, сказавши, що не знайома із Клименком.

Другий (цивільний) шлюб

У 2014-2016 роках Поклонська іноді згадувала, що має чоловіка і в особистому житті у неї все гаразд. Проте особистість коханого розкривати не стала. Пізніше вона заявила, що це були стосунки, які так і не дійшли до шлюбу, і вони розійшлися.

До речі, у 2017 році цивільний шлюб Поклонської спричинив скандал — її звинуватили в прихованні доходів "неіснуючого" чоловіка в декларації.

Третій шлюб із юристом Соловйовим

Цей шлюб єдиний, про який знає громадськість і який Поклонській приховати не вдалося. Як виявилося, відео з весілля експрокурорки та юриста Івана Соловйова злили у пресу за гроші.

Наталія Поклонська і Іван Соловйов одружилися у 2018 році

Відомо, що пара познайомилася 2015 року, а одружилися вони вже 2018-го в Криму. Соловйов — заслужений юрист РФ, ексглава апарату уповноваженого з прав людини, він старший за Поклонську на 10 років.

Однак і ці відносини не склалися. Вже через рік — 2019-го подружжя оголосило про розлучення. Причиною назвали те, що вони обидва лідери, і вжитися не вдалося. Сама Поклонська не надто переймалася розривом цих відносин і в одному з інтерв’ю заявила, що Соловйов не та людина, про яку треба говорити.

Поклонська та її чоловік Соловйов розлучилися у 2019 році

Чутки про впливового коханця

Навесні 2014 року, коли Росія тільки анексувала Крим, а Поклонська стала прокурором півострова в окупаційному уряді, ходили чутки про її роман із ексдепутатом від "Партії регіонів" Миколою Янакі. Ці домисли з’явилися через те, що ці двоє часто з’являлися разом на публіці.

Відомо, що Янакі у 2014 році був віце-прем’єром окупаційного уряду під керівництвом Аксьонова. Також його пов’язували з діяльністю аквапарку "Блакитна затока" у Сімеїзі.

Поклонська та Янакі, яким приписували роман

Як писали ЗМІ, ексрегіонал та колаборантка були помічені разом на першотравневій демонстрації у 2014 році. Вже 7 травня того ж року Янакі був присутній на церемонії складання Поклонською присяги прокурора на вірність Росії. Через два дні вони стояли пліч-о-пліч чи то під руку на заходах до Дня перемоги.

Саме ці факти й породили в медіапросторі підозри, що Поклонську та Янакі пов’язують не лише ділові, а й романтичні стосунки. Однак ні вона, ні він ніколи не підтверджували і не спростовували цю інформацію.

