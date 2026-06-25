Укр

"Солдат Путина" скулит: российский флаг опять запретили

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин и Михаил Дегтярев Новость обновлена 25 июня 2026, 12:24
Владимир Путин и Михаил Дегтярев. Фото kremlin.ru

Мэр румынского города не хочет видеть символику РФ на своей территории

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев обвинил Румынию в нарушении Олимпийской хартии. Он требует от Международной олимпийского комитета (МОК) ввести санкции против европейской страны.

Что нужно знать

  • Бок запретил российский флаг и гимн на турнире по художественной гимнастике в Румынии
  • Дегтярев пожаловался в МОК
  • Кубок вызова пройдет в Клуж-Напоке с 26 по 28 июня

Соответствующий комментарий Дегтярева приводит "Р-Спорт". По его словам, Румыния не соблюдает принцип политической нейтральности спорта.

Если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены, Олимпийский комитет России и Федерация гимнастики России будут добиваться от World Gymnastics применения предусмотренных регламентом санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии как организатора соревнований.

Правила международного спорта должны действовать одинаково для всех, независимо от политической конъюнктуры и позиции отдельных чиновников.

Михаил Дегтярев

Напомним, мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что российского флага и гимна не будет в его городе, несмотря на то, что все санкции с российской художественной гимнастики были сняты. Дело в том, что он одобрил проведение Кубка вызова на условиях нейтральности РФ, однако позднее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) убрала все ограничения с РФ.

Хочу внести полную ясность. В многофункциональном зале BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны.

Эмиль Бок

Эмиль Бок
Эмиль Бок/Фото: Getty Images

Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему до конца. Лестные высказывания о Путине привели Дегтярева в правительство РФ. Позднее он единолично возглавил российский спорт. К слову, Венгрия добилась от Европейского Союза исключения Дегтярева из санкционных списков. Это вызвало бурную реакцию в Эстонии.

Теги:
#Румыния #Россия #Художественная гимнастика #Михаил Дегтярев