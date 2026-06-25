"Солдат Путина" скулит: российский флаг опять запретили
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Мэр румынского города не хочет видеть символику РФ на своей территории
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев обвинил Румынию в нарушении Олимпийской хартии. Он требует от Международной олимпийского комитета (МОК) ввести санкции против европейской страны.
Что нужно знать
- Бок запретил российский флаг и гимн на турнире по художественной гимнастике в Румынии
- Дегтярев пожаловался в МОК
- Кубок вызова пройдет в Клуж-Напоке с 26 по 28 июня
Соответствующий комментарий Дегтярева приводит "Р-Спорт". По его словам, Румыния не соблюдает принцип политической нейтральности спорта.
Если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены, Олимпийский комитет России и Федерация гимнастики России будут добиваться от World Gymnastics применения предусмотренных регламентом санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии как организатора соревнований.
Правила международного спорта должны действовать одинаково для всех, независимо от политической конъюнктуры и позиции отдельных чиновников.
Напомним, мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что российского флага и гимна не будет в его городе, несмотря на то, что все санкции с российской художественной гимнастики были сняты. Дело в том, что он одобрил проведение Кубка вызова на условиях нейтральности РФ, однако позднее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) убрала все ограничения с РФ.
Хочу внести полную ясность. В многофункциональном зале BT Arena в Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны.
Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему до конца. Лестные высказывания о Путине привели Дегтярева в правительство РФ. Позднее он единолично возглавил российский спорт. К слову, Венгрия добилась от Европейского Союза исключения Дегтярева из санкционных списков. Это вызвало бурную реакцию в Эстонии.