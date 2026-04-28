Раскрыта тайна блокнота Буданова, который развеселил украинцев

Каждый желающий может приобрести себе подобный сувенир

Красный блокнот с интересной надписью "Список п*дарасов-2026", который журналисты "Бабеля" заметили на столе в кабинете бывшего главы ГУР и действующего главы Офиса президента Кирилла Буданова, не стоит воспринимать буквально. Подобные сувениры есть в широкой продаже.

Об этом рассказал "Телеграфу" источник в окружении главы ОП. Наш собеседник подчеркнул, что в этом блокноте нет списка нехороших людей, это просто метафора.

"Его ему подарили, и вряд ли Кирилл Алексеевич такой тайный список держал бы на рабочем столе", — сказал источник.

Кирилл Буданов и его знаменитый блокнот. Фото: Бабель

Стоит отметить, что записные книжки с эпатажными надписями ненормативной лексикой можно купить в сети. Кроме "Список п*дарасов-2026" можно приобрести "**учние планы" и т.д. Цена формата А5 около 350–380 грн.

Каждый может купить себе блокнот, как у Буданова

Однако этот яркий и одновременно загадочный сувенир на столе Буданова вызвал ажиотаж среди украинцев. Начались предположения, кто мог бы быть там записан. Кроме главы России Владимира Путина в перечне фигурируют персоны по громким делам НАБУ и САП, в том числе Тимур Миндич и не только.

Как рассказывал "Телеграф", раньше, еще во времена работы в ГУР, на столе у Буданова замечали книгу Рене Генона "Кризис современного мира", а в кабинете в целом часто фигурируют карты России. В частности, во время интервью там замечали карту Москвы. Позже ему даже дарили торт в виде той же карты.