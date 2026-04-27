Буданов рассчитывал достичь мира еще в марте 2022-го: что этому помешало

Украина потеряла этот шанс из-за плохой координации наших спецслужб в начале войны

Глава Офиса президента Кирилл Буданов, ранее бывший главой Главного управления разведки, рассчитывал достичь мирного соглашения с Россией в начале полномасштабного вторжения РФ. Однако его ожидания не оправдались из-за убийства банкира, участника первых мирных переговоров Дениса Киреева.

Это Кирилл Буданов подтвердил в разговоре с изданием "Бабель". Издание пишет, что ГУР возлагал на Киреева большие надежды и рассчитывал, что с его помощью еще в марте 2022-го с россиянами удастся достичь мирного соглашения.

"Его (Дениса Киреева, — ред.) смерть поставила на этих ожиданиях крест. Буданов эти слова подтверждает", — говорится в статье.

Что известно о Денисе Кирееве

Денис Киреев — известный банкир и финансист, участвовавший в первых переговорах между Украиной и Россией и штатный сотрудник ГУР. В марте 2022 разведчика убили сотрудники СБУ. Похоронили его с военными почестями на Байковом кладбище.

Киреев — одна из самых загадочных и трагических фигур в украинских спецслужбах. Будучи финансистом, он имел широкие связи как в украинском, так и в российском бизнесе и политических кругах.

В 2021 году Киреев привлек внимание тогдашнего главы украинской разведки Буданова благодаря своим связям в российских и украинских сферах бизнеса и безопасности. Именно благодаря этим связям по личной просьбе Буданова Киреев стал штатным сотрудником ГУР МО.

Киреев ездил в Россию и получал важную для Киева информацию. Именно он осенью 2021 года первым в Украине забил тревогу из-за предстоящего вторжения. 23 февраля 2022 Киреев предупредил Буданова, что глава России Владимир Путин отдал приказ о вторжении. Как рассказал Буданов, Киреев знал основную точку атаки — Гостомель и именно его подсказка дала Украине время перебросить войска.

Участие в переговорах и гибель Киреева

Через несколько дней после начала большой войны в Беларуси прошли переговоры между Украиной и Россией. Киреев знал двух членов российской делегации и вошел в украинскую переговорную группу. В ходе переговоров Киреев специально затягивал процесс, давая время Вооруженным силам Украины на подготовку и помог помочь защитить Киев.

Киреев был убит 5 марта 2022 года. Советник Офиса президента Михаил Подоляк тогда сказал, что Дениса Киреева убили из-за плохой координации украинских спецслужб в начале войны. Служба безопасности Украины обвиняла его в государственной измене, хотя Киреев официально выполнял задачи ГУР. Его похоронили с военными почестями на Байковом кладбище в Киеве, среди могил украинских героев.

Как рассказывал "Телеграф", Буданов на своем столе имеет алый блокнот с интересной надписью "Список п*дарасов-2026". Он стал темой дня в Украине.