Розкрито таємницю блокнота Буданова, який розвеселив українців

Червоний блокнот з цікавим написом "Список п*дарасів-2026", який журналісти "Бабеля" помітили на столі в кабінеті колишнього очільника ГУР та чинного глави Офісу президента Кирила Буданова, не варто сприймати буквально. Подібні сувеніри є у широкому продажі.

Про це розповіло "Телеграфу" джерело в оточенні голови ОП. Наш співрозмовник наголосив, що в цьому блокноті немає списку нехороших людей, це просто метафора.

"Його йому подарували, і навряд чи Кирило Олексійович такий таємний список тримав би на робочому столі", — сказало джерело.

Кирило Буданов та його знаменитий блокнот. Фото: Бабель

Варто зазначити що записники з епатажними написами ненормативною лексикою можна купити в мережі. Окрім "Список п*дарасів-2026" можна придбати "**учі плани" тощо. Ціна формату А5 близько 350-380 грн.

Проте цей яскравий та водночас загадковий сувенір на столі Буданова викликав ажіотаж серед українців. Почалися припущення, хто міг би бути там записаний. Окрім глави Росії Володимира Путіна в переліку фігурують персони із гучних справ НАБУ та САП, зокрема Тимур Міндіч і не тільки.

Як розповідав "Телеграф", раніше, ще за часів роботи в ГУР, на столі у Буданова помічали книгу Рене Генона "Криза сучасного світу", а в кабінеті загалом часто фігурують карти Росії. Зокрема, під час інтерв'ю там помічали карту Москви. Пізніше йому навіть дарували торт у вигляді тої самої карти.