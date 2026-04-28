Цены упали до 25 гривен: в "АТБ" значительно подешевели 7 форм макарон

В сети супермаркетов "АТБ" стартовала выгодная акция на макаронные изделия — скидки достигают около 40% и будут действовать до 8 июня. В предложении — продукция собственной торговой маркой магазина, представленная различными формами пасты.

Согласно предложениям, большинство позиций продаются по сниженной цене 25,90 гривны вместо прежних 41,90 гривны. Таким образом, покупатели могут существенно сэкономить на базовых продуктах повседневного потребления, как написал "Телеграф".

Акционные товары:

Макароны Casa Della Pasta "Витки", 400 г — цена с 41,90 грн упала до 25,90 грн

Макароны Casa Della Pasta "Вермишель", 400 г — 41,90 грн - 25,90 грн

Макароны Casa Della Pasta "Ракушки", 400 г — 41,90 грн - 25,90 грн

Макароны Casa Della Pasta "Спагетти", 400 г — 41,90 грн - 25,90 грн

Макароны Casa Della Pasta "Трубочки", 400 г — 41,90 грн - 25,90 грн

Макароны Casa Della Pasta "Спиральки", 400 г — 41,90 грн - 25,90 грн

Макароны Casa Della Pasta "Кольца", 400 г — 41,90 грн - 25,90 грн

Акционные цены на макароны в "АТБ". Фото: скриншот из магазина

Все товары имеют одинаковый процент скидки — примерно 40%. Она будет действовать до 8 июня.

На каких макаронах можно сэкономить в "АТБ". Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

