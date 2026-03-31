Почему цены в "АТБ" часто ниже, чем в других магазинах? Раскрываем секрет

Супермаркеты "АТБ" почти в каждом крупном городе и одна из их особенностей — не высокие цены на товары. Ежедневно в сети покупки совершают 4 миллиона человек.

"Телеграф" разбирался, почему цены в "АТБ" могут быть ниже некоторых товаров. Одна из причин, как рассказывала заместитель гендиректора ООО Наталья Шаповалова, это большое количество собственных марок.

Товары собственных марок ("Умный выбор", "Своя линия", Deluxe Food&Goods selected, "Спецзаказ АТБ") составляют примерно четверть ассортимента (примерно 900 из более 3500 тысяч). Реклама и логистика не включаются в их стоимость, поэтому они стоят обычно дешевле аналогичных.

Товары собственного производства находятся в разных ценовых категориях, но это в основном сегменты, которые пользуются наибольшим спросом — крупы, сахар, чай, сладости и т.д. Это также позволяет сэкономить и компании — выстроить логистику под свои нужды благодаря парку собственных грузовиков и распределительных центров.

Другой способ сэкономить в "АТБ" — скидки и акции. Как и в других сетях супермаркетов, у "АТБ" есть акционные предложения. Они позволяют экономить от 5 до иногда и 50% стоимости товара. Если овладеть искусством покупки товаров с учетом акций можно существенно сэкономить средства.

