Чому ціни в "АТБ" часто нижчі, ніж в інших магазинах? Розкриваємо секрет

Мережа також економить завдяки власним розподільчим центрам і автопарку вантажівок

Супермаркети "АТБ" є майже в кожному великому місті і одна з їхніх особливостей — не високі ціни на товари. Щодня в мережі покупки роблять 4 мільйони людей.

Однією з причин нижчих цін є велика кількість товарів власних марок

Це приблизно 900 товарів із понад 3500 позицій.

Мережа також економить завдяки власним розподільчим центрам і автопарку вантажівок

"Телеграф" розбирався, чому ціни в "АТБ" можуть бути нижчими на деякі товари. Одна з причин, як розповідала заступниця гендиректора ВАТ Наталія Шаповалова, це велика кількість власних марок.

Товари власних марок ("Розумний вибір", "Своя лінія", Deluxe Food&Goods selected, "Спецзамовлення АТБ") складають приблизно чверть асортименту (приблизно 900 з-понад 3500 тисяч). Реклама та логістика не включаються в їхню вартість, тож вони коштують зазвичай дешевше за аналогічні.

Товари власного виробництва знаходяться в різних цінових категоріях, але це здебільшого сегменти, що мають найбільший попит — крупи, цукор, чай, солодощі тощо. Це також дає можливість заощадити і компанії — вибудувати логістику під свої потреби завдяки парку власних вантажівок та розподільчих центрів.

Інший спосіб зекономити в "АТБ" — знижки та акції. Як і в інших мережах супермаркетів, в "АТБ" є акційні пропозиції. Вони дозволяють економити від 5 до іноді й 50% вартості товару. Якщо опанувати мистецтво купівлі товарів з огляду на акції можна суттєво заощадити кошти.

