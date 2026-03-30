Съесть Louis Vuitton: бренд выпустил сумки-яйца по космической цене (фото)

Бренд удивил пасхальной коллекцией

Пасха этого года получила неожиданный "люксовый апгрейд". То, что еще вчера выглядело как шутка с TikTok, сегодня продается за сотни евро. Louis Vuitton представил десерт, заставляющий дважды проверить, точно ли это еда.

Бренд представил шоколадные яйца в форме фирменных сумок. Об этом сообщает wallpaper.

Речь идет о так называемой "Chocolate Egg Bag" — съедобной версии культовой сумки, созданной вместе со звездным кондитером Максимом Фредериком. Десерт максимально повторяет дизайн аксессуара – монограмма, "ручки", даже молния – все воспроизведено из шоколада.

Шоколадная сумка от Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Но главный сюрприз – не снаружи, а внутри. Внутри "сумки" – начинка из орехов, цукатов и пралине, а также отдельный шоколадный батон с кремовой начинкой.

Шоколадная сумка от Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Цена вопроса – около 225 евро. Есть варианты "скромнее" — но тоже не бюджет. Для тех, кто не готов потратить сотни евро на десерт, бренд подготовил менее масштабные варианты – классические пасхальные шоколадные яйца, подарочные наборы и миниверсии "яиц-сумок". В частности, небольшой набор из трех шоколадных конфет стоит около 40 евро.

Шоколадные сумки от Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Коллекция доступна только в отдельных городах — в частности, в Париже, Нью-Йорке, Сингапуре и других ключевых локациях бренда. То есть просто "зайти в супермаркет", чтобы приобрести такой десерт — невозможно.

