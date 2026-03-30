З’їсти Louis Vuitton: бренд випустив сумки-яйця за космічною ціною (фото)

Бренд здивував великодньою колекцією

Великдень цього року отримав неочікуваний "люксовий апгрейд". Те, що ще вчора виглядало як жарт із TikTok, сьогодні продається за сотні євро. Louis Vuitton представив десерт, який змушує двічі перевірити, чи це точно їжа.

Бренд представив шоколадні яйця у формі фірмових сумок. Про це повідомляє wallpaper.

Йдеться про так звану "Chocolate Egg Bag" — їстівну версію культової сумки, яку створили разом із зірковим кондитером Максимом Фредеріком. Десерт максимально повторює дизайн аксесуара — монограма, "ручки", навіть блискавка — усе відтворено з шоколаду.

Шоколадна "сумка" від Louis Vuitton. Фото: Louis Vuitton

Але головний сюрприз — не зовні, а всередині. Усередині "сумки" — начинка з горіхів, цукатів і праліне, а також окремий шоколадний батон із кремовою начинкою.

Ціна питання — близько 225 євро. Є варіанти "скромніше" — але теж не бюджет. Для тих, хто не готовий витратити сотні євро на десерт, бренд підготував менш масштабні варіанти — класичні великодні шоколадні яйця, подарункові набори і мініверсії "яєць-сумок". Зокрема, невеликий набір із трьох шоколадних цукерок коштує близько 40 євро.

Колекція доступна лише в окремих містах — зокрема у Парижі, Нью-Йорку, Сінгапурі та інших ключових локаціях бренду. Тобто просто "зайти в супермаркет", щоб придбати такий десерт — неможливо.

