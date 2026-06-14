В Рио-де-Жанейро погиб всемирно известный певец: ему было всего 32

Американский певец и музыкант Оливер Три, известный благодаря хитам " Life Goes On" и " When I’m Down", стал одной из жертв масштабной авиакатастрофы. Утром 14 июня над западной частью Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета. После удара один из них упал на парковку с электромобилями, что повлекло за собой сильный пожар

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бразильскую полицию и спасательные службы. Все шесть человек, находившиеся на борту обоих воздушных судов, погибли. Среди них был и певец.

Что известно об Oliver Tree

Oliver Tree, настоящее имя которого Оливер Три Никелл, родился в Калифорнии 29 июня 1993 года. Мировую известность он приобрел после вирусного успеха композиции When I’m Down, а настоящим прорывом для артиста стал трек Life Goes On, который в 2021 году стал хитом в соцсетях и музыкальных чартах.

Новость дополняется…