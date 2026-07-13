Лишь две недели после родов: звезда сериала "Реванш" Клавдия Дрозд показала свою фигуру (фото)

Звезда родила сына совсем недавно

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Известная украинская актриса, звезда сериалов "Реанш" и "Узнай меня" Клавдия Дрозд, которая недавно впервые стала мамой, поделилась с подписчиками новыми подробностями своего послеродового восстановления. Артистка показала, как выглядит после рождения первенца.

В своем Instagram Клавдия опубликовала видео, на котором продемонстрировала фигуру всего через две недели дней после родов. Актриса отметила, что не использует послеродовой бандаж.

По словам Дрозд, она делает ставку не на вспомогательные средства, а на правильное положение тела. Она следит за осанкой, ведь до беременности она у нее была идеальна.

Клавдия Дрозд. Фото: instagram.com/namedklavdiia

Клавдия Дрозд. Фото: instagram.com/namedklavdiia

Также молодая мама рассказала, что пока полностью отказалась от тренировок. Она объяснила, что дает организму время на естественное восстановление и не выполняет никаких упражнений, чтобы не навредить здоровью.

Напомним, о беременности и рождении первенца Клавдия Дрозд сообщила совсем недавно. Актриса стала мамой мальчика, однако его имя пока не разглашает. Ранее она также поделилась первыми фотографиями с малышом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что футболист Бражко восхищал фото с сыном жены Квитковой. Пара недавно вышла замуж.