Копия папы: Екатерина Усик впервые за долгое время показала взрослую дочь на выпускном

Дочь чемпиона выросла настоящей красавицей

Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина Усик поделилась радостным семейным событием. Она показала кадры из выпускного старшей дочери Елизаветы, которая завершила обучение в 9 классе.

На видео, опубликованном в Инстаграмм можно увидеть, как девушка в праздничном наряде выходит на сцену, чтобы получить свидетельство о получении базового среднего образования.

"Дальше больше", — написала в старости Екатерина. Также жена боксера показала фото Елизаветы с ее одноклассницами.

Дочь Усиков окончила 9 класс. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дочь Усиков окончила 9 класс. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Дочь Усиков окончила 9 класс. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Елизавета – старший ребенок в семье Александра и Екатерины Усиков. Известно, что она родилась в 2010 году. Она занимается спортом, как и папа.

Александр Усик уже много лет берет с собой на важные поединки мягкую игрушку – ослика Иа-Иа из мультфильма о Винни-Пухе, который получил в подарок от дочери Елизаветы. Игрушка сопровождала Усика во время многих знаковых поединков, в частности, против Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Рико Верховена и т.д.

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