Копия папы: Екатерина Усик впервые за долгое время показала взрослую дочь на выпускном
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Дочь чемпиона выросла настоящей красавицей
Жена чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина Усик поделилась радостным семейным событием. Она показала кадры из выпускного старшей дочери Елизаветы, которая завершила обучение в 9 классе.
На видео, опубликованном в Инстаграмм можно увидеть, как девушка в праздничном наряде выходит на сцену, чтобы получить свидетельство о получении базового среднего образования.
"Дальше больше", — написала в старости Екатерина. Также жена боксера показала фото Елизаветы с ее одноклассницами.
Елизавета – старший ребенок в семье Александра и Екатерины Усиков. Известно, что она родилась в 2010 году. Она занимается спортом, как и папа.
Александр Усик уже много лет берет с собой на важные поединки мягкую игрушку – ослика Иа-Иа из мультфильма о Винни-Пухе, который получил в подарок от дочери Елизаветы. Игрушка сопровождала Усика во время многих знаковых поединков, в частности, против Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Рико Верховена и т.д.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Усик восхитил украинок отношением к жене. Это показуха и пиар или настоящая любовь?