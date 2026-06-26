Главная поддержка Усика. Самые горячие фото жены чемпиона Екатерины

Екатерина родила четырех детей

Отказавшийся от чемпионских поясов украинский чемпион мира по боксу Александр Усик уже 17 лет состоит в браке с Екатериной Усик, к которой приковано не меньше внимания, чем к самому спортсмену. Избранница подарила мужу четырех детей.

Несмотря на это, у нее просто роскошная фигура, которую часто демонстрирует в горячих фотосессиях. Екатерина держит отличную физическую форму, которую не скрывает в изящных платьях, костюмах и вечерних образах.

Екатерина и Александр знакомы еще со школьных лет. Они поженились в 2009 году и вместе воспитывают четырех детей – дочерей Елизавета и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила. Несмотря на популярность мужа, Екатерина не превращает свою жизнь в шоу, хотя время от времени все же делится семейными моментами и профессиональными фотосессиями.

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

За годы карьеры Усика его супруга стала для него постоянной поддержкой. Она сопровождает мужа во время поединков и всегда рядом после громких побед.

Между тем сам Александр Усик заявил, что намерен провести еще одно сражение, после чего готов поставить точку в профессиональной карьере. Также чемпион сообщил, что отдает все пояса.

Ранее Телеграф рассказывал, что Екатерина Усик впервые за долгое время показала взрослую дочь на выпускном. Елизавета просто копия папы.