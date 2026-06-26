После развода с Фединчиком: Наталка Денисенко выходит замуж за известного бизнесмена

Любимый актрисы встал на одно колено и задал "тот самый" вопрос

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, чье "беременное" фото наделало шума среди фанатов, поделилась важным событием в своей жизни. Во время отдыха в Турции ее любимый бизнесмен Юрий Савранский ей сделал предложение. Трогательный момент артистка показала в соцсетях, опубликовав милое видео.

Как призналась Денисенко в Insta-stories, она даже не догадывалась, что обычная, на первый взгляд, фотосессия превратится в такое романтическое приключение. Вместе с Юрием и сыном Андреем они прогуливались по живописным улочкам Турции и решили сделать несколько фото.

Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На видео видно, как фотограф просит Наталью отойти чуть-чуть вперед и попозировать самой, без любимого. Актриса послушно выполняет просьбу, смотрит в объектив и даже не замечает, что позади нее Юрий уже достает из кармана кольцо. Через несколько секунд он подходит к Наталке со спины, становится на одно колено и делает ей предложение.

Наталке Денисенко сделал предложение Юрий Савранский. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Эмоции актрисы говорят сами за себя. На фото звезда выглядит счастливой, как и ее жених.

Натальи Денисенко сделал предложение Юрий Савранский. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Денисенко призналась, что, просматривая видео, сама удивляется тому, что ей не удалось ничего не заподозрить. "Я не подозревала ничего такого особенного, да и все внимание было направлено на эту красоту, которой увидеть я не ожидала, но…", "Я настолько не ожидала, что меня ждет… Ну, я знала, что это будет, но ведь не сегодня. А сейчас просматриваю это видео и удивляюсь своей наивности", — написала актриса.

Напомним, об отношениях Натальи Денисенко и Юрия Савранского стало известно после того, как актриса развелась с коллегой Андреем Фединчиком. Некоторое время влюбленные не афишировали роман, однако впоследствии стали все чаще появляться вместе и делиться общими фотографиями. Сейчас они отдыхают в Турции вместе с сыном Наталки Андреем, который также стал свидетелем особого момента в жизни своей мамы.

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