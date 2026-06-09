"Да **** его тот памятник": Тарас Цымбалюк жестко высказался о сносе "Булгакова" в Киеве

Актер призвал не ассоциировать дом на Андреевском спуске только с этим писателем

Пока вокруг фигуры Михаила Булгакова в Украине не утихают споры, актер и экс-"Холостяк" Тарас Цымбалюк дал ясно понять, на чьей он стороне. Артист эмоционально отреагировал на снос памятника писателю в Киеве и призвал украинцев пошире посмотреть на историю знаменитого дома на Андреевском спуске.

В своем Instagram Цымбалюк поддержал демонтаж монумента, не подбирая слова. Актер написал: "Да **** его тот памятник. Он действительно был великим писателем, но человеком с очень сомнительным нутром и ярко выраженным, даже в творчестве, позорным отношением к украинцам. И пора перестать ассоциировать дом на Андреевском исключительно с Булгаковым. Потому узкая власть — это узкая власть".

Тарас Цымбалюк о сносе памятника Булгакову. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Свое мнение артист подкрепил скриншотами из статьи в "Википедии", посвященной Василию Листовничему. Согласно открытым источникам, Василий Павлович Листовничий был украинским гражданским инженером, архитектором и автором учебников по строительной механике. Он стал одним из владельцев дома №13 на Андреевском спуске, который Михаил Булгаков позже описал в романе "Белая гвардия". Также Листовничий спроектировал десятки построек, в частности Острожскую женскую гимназию и дом капитана Четкова в Виннице.

Трагическая судьба архитектора оборвалась в 1919 году. После ареста большевистской чрезвычайной комиссией его содержали в Лукьяновской тюрьме, подвергали пыткам и несколько раз инсценировали расстрел. Во время этапирования за пределы Киева Листовничий пытался скрыться, однако был застрелен.

Как выглядел памятник Булгакову. Фото: toursdekiev.com.u

Напомним, украинцы по-разному восприняли демонтаж памятника Михаилу Булгакову. Часть людей поддержала это решение, указывая на его противоречивые взгляды на Украину. В то же время нашлись и те, кто подверг критике снос, подчеркнув, что Булгаков оставил заметный след в мировой литературе, а потому его фигуру не стоит сводить только к политическим вопросам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что комика Феликса Редьку "разнесли" за пост о Булгакове. Присоединился даже известный ветеран.