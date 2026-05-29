"Караоке на Майдане" неожиданно выезжает из Киева. Кондратюк назвал новое место съемок

У команды появилась возможность посетить музфестиваль

Легендарное шоу "Караоке на Майдане" сменяет локацию. Продюсер проекта Игорь Кондратюк неожиданно для поклонников анонсировал проведение съемок вне столицы, где традиционно проходила программа.

На этот раз команда проекта вместе с новым ведущим ХАСом отправляется в Ивано-Франковск. Об этом Кондратюк сообщил в видеообращении у своих сторис в Instagram. По его словам, телевизионщики воспользовались возможностью провести народное шоу в рамках местного фестиваля еды и музыки Food Fest, которое проходит с 29 по 31 мая.

"У нас есть с вами отличный случай встретиться и попеть наши любимые песни. Потому согласитесь, я уже очень давно не был в Ивано-Франковске именно для "Караоке на Майдане"", — отметил продюсер.

Съемки состоятся уже в эту субботу, 30 мая, в 15:30. Местом встречи станет локация фестиваля Food Fest – территория ЛРЗ (Локомотиворемонтного завода). Следует отметить, что во время полномасштабной войны "Караоке на Майдане" проходит как благотворительная акция. Все средства, которые зрители и участники соберут в фирменную шляпу, будут направлены на поддержку сил обороны Украины.

Напомним, что в апреле на проекте "Караоке на Майдане" разразился скандал. Конфликт возник во время съемок обновленного шоу на Контрактовой площади в Киеве. Украинка заявила в соцсетях, что якобы передала 1000 долларов одному из сотрудников площадки за гарантированное выступление, но на сцену ее так и не пустили. Позже команда телеканала ТЕТ отреагировала на обвинения. В защиту Кондратюка стал победитель 2018 года Игорь Целип.