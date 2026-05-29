"Караоке на Майдані" несподівано виїжджає з Києва. Кондратюк назвав нове місце зйомок

У команди з'явилась можливість відвідати музфестиваль

Легендарне шоу "Караоке на Майдані" змінює локацію. Продюсер проєкту Ігор Кондратюк несподівано для шанувальників анонсував проведення зйомок за межами столиці, де традиційно проходила програма.

Цього разу команда проєкту разом із новим ведучим ХАСом вирушає до Івано-Франківська. Про це Кондратюк повідомив у відеозверненні у своїх сторіз в Instagram. За його словами, телевізійники скористалися можливістю провести народне шоу в межах місцевого фестивалю їжі та музики Food Fest, яке проходить з 29 по 31 травня.

"У нас є з вами чудова нагода зустрітися і поспівати наших улюблених пісень. Бо погодьтеся, я вже дуже давно не був в Івано-Франківську саме для "Караоке на Майдані"", — зазначив продюсер.

Зйомки відбудуться вже цієї суботи, 30 травня, о 15:30. Місцем зустрічі стане локація фестивалю Food Fest — територія ЛРЗ (Локомотиворемонтного заводу). Варто зазначити, що під час повномасштабної війни "Караоке на Майдані" проходить як благодійна акція. Усі кошти, які глядачі та учасники зберуть у фірмовий капелюх, будуть направлені на підтримку Сил оборони України.

Нагадаємо, що у квітні на проєкті "Караоке на Майдані" спалахнув скандал. Конфлікт виник під час зйомок оновленого шоу на Контрактовій площі в Києві. Українка заявила в соцмережах, що нібито передала 1000 доларів одному зі співробітників майданчика за гарантований виступ, але на сцену її так і не пустили. Пізніше команда телеканалу ТЕТ відреагувала на звинувачення. На захист Кондратюка став переможець 2018 року Ігор Целип.