Копия папы: Ткач из "Квартала умилил кадрами с заметно подросшей дочерью Лизой

Девочка мечтает стать певицей и уже делает первые шаги в этой сфере

Украинский шоумен Юрий Ткач, жена которого поразила кардинальными изменениями, в очередной раз умилял своих подписчиков семейным контентом. В этот раз артист показал милое видео с дочерью Лизой во время поездки в автомобиле. В кадре девочка эмоционально и радостно поет под музыку, а сам Ткач не скрывает улыбку.

Девочка заметно повзрослела. Еще несколько лет назад зрители знали ее как забавную "маленькую копию" звездного папы, а теперь девочка уже выглядит совсем взрослой. Милым видео Юрий Ткач поделился в инста-сторис.

Дочь Юрия Ткача. Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Кстати, творческие амбиции Лизы – не просто детский восторг. Ранее Юрий Ткач рассказывал в интервью, что дочь серьезно занимается вокалом и мечтает стать певицей. По словам шоумена, девочка посещает уроки пения, а родители всячески поддерживают ее увлечение сценой.

Что известно о дочери Ткача?

Лиза – единственный ребенок Юрия и его жены Виктории. Девочка давно растет публичной в соцсетях родителей и уже неоднократно становилась героиней вирусных видео. Она любит петь, шутить и пародировать известных артистов. Ранее Лиза даже воплощалась в загадочную певицу Klavdia Petrivna и удивляла подписчиков своим вокалом.

Кроме того, дочь шоумена уже успела сделать первые шаги в актерстве. В СМИ сообщали, что в 2023 году Лиза получила роль в новогоднем мюзикле "Снежная королева". А в прошлом году в семье было еще одно важное событие – девочка окончила начальную школу и отпраздновала свой первый выпускной.

