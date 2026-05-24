"Гришу Решетника" заскочили на бою Усика с голливудской звездой: "Уговаривал в Холостяк" (фото)

Такой "компании" Джейсон Стейтем был очень рад

В субботу, 23 мая, в Египте состоялся долгожданный поединок украинского чемпиона Александра Усика против соперника из Нидерландов. Среди всемирно известных гостей, приковавших к себе внимание публики, оказался звезда боевиков Джейсон Стейтем вместе со своей очаровательной женой, супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли. Однако настоящий фурор в украинском сегменте соцсетей произвел мужчина, сидевший на трибуне возле голливудского актера.

Внимательные болельщики заметили возле Стейтема мужчину в традиционном белом таубе, солнцезащитных очках и кепке. Совместные кадры незнакомца и кинозвезды мгновенно завирусились в интернете.

Украинцы сразу обратили внимание на поразительное сходство мужчины с популярным телеведущим проекта "Холостяк" Григорием Решетником — они похожи как две капли воды. Сеть Threads разразилась юмористическими сообщениями о "секретной миссии" украинского ведущего.

"Гриша Решетник приехал уговорить Стэтхема принять участие в "Холостяке"", — шутят пользователи.

Сходство мужчин поражает

Мимо такой шутки не смог пройти и сам шоумен. Григорий Решетник пришел в комментарии к вирусному посту и подыграл поклонникам в фирменном стиле реалити-шоу. "Конечно согласился 🌹 Осталась одна проблемка — жена против 😅🤣", — написал телеведущий.

Таким шутливым комментарием Решетник намекнул на любимую Стейтема, Роузи Хантингтон-Уайтли, которая вряд ли отпустит главного брутала Голливуда искать любовь на украинском телепроекте.

Джейсон Стейтем с женой Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: Getty Images

Отметим, что Григорий действительно связан со звездой боевиков. По крайней мере, недавно ведущий с женой отдыхали в той же турецкой отеле, что и Джейсон Стейтем.