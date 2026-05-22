Живёт за границей и далек от шоу-бизнеса: что известно о бойфренде звезды "Школы" Кудашовой

Актриса уже выбирает свадебное платье

Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова, которая еще в начале 2026 года заинтриговала поклонников особым кольцом-обещанием от любимого, наконец поделилась подробностями о своем избраннике. Актриса впервые назвала имя бойфренда и рассказала, почему до сих пор скрывает его от публики.

Как оказалось, любимого Ирины зовут Борис. Он родом из Украины, однако уже много лет живет за границей, где строит карьеру в отнюдь не творческой сфере. По словам актрисы, ее избранник не связан с шоу-бизнесом и работает в крупной международной компании. Об этом она рассказала в интервью участнице "Холостяк 13" Ксении Щербач.

Кудашова призналась, что мужчина спокойно относится к публике и не против общих фото или появлений в ее соцсетях. Однако сама актриса пока не готова полностью открывать эти отношения. Она объяснила, что боится "вспугнуть" собственное счастье, ведь называет этот роман самым гармоничным в своей жизни.

Ирина Кудашова с любимым. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Несмотря на то, что пара вместе не так давно, влюбленные уже говорят о предстоящей свадьбе. Ирина поделилась, что они примерно представляют, каким хотят видеть празднование. Актрисе нравится идея камерной церемонии у моря или океана, желательно в локации с атмосферой старинного замка. В то же время, она не планирует устраивать громкий праздник на сотни гостей.

В то же время окончательно выбирать свадебный наряд Ирина хочет именно в Украине. К подготовке она относится без спешки, но с энтузиазмом — тем более, что впереди у нее еще достаточно времени для поисков "того самого" платья.

Ирина Кудашова на примерке свадебных платьев. Фото: скриншот с видео

Также актриса рассекретила, как началась их история любви. Познакомились они в дейтинговом приложении, причем первый шаг сделала именно Ирина. По ее словам, контакт между ними возник почти сразу, а главной основой отношений стали откровенные разговоры и умение слышать друг друга.

Напомним, ранее Ирина Кудашова заинтриговала кольцом с бриллиантом на безымянном пальце — оно показало promise ring — символическое кольцо, означающее серьезные намерения мужчины строить общее будущее.

