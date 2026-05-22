Живе за кордоном і далекий від шоубізнесу: що відомо про бойфренда зірки "Школи" Кудашової

Акторка вже обирає весільну сукню

Зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова, яка ще на початку 2026 року заінтригувала прихильників особливою каблучкою-обіцянкою від коханого, нарешті поділилася подробицями про свого обранця. Акторка вперше назвала ім’я бойфренда та розповіла, чому досі приховує його від публіки.

Як виявилося, коханого Ірини звати Борис. Він родом з України, однак уже багато років живе за кордоном, де будує кар’єру у зовсім не творчій сфері. За словами акторки, її обранець не пов’язаний із шоубізнесом і працює у великій міжнародній компанії. Про це вона розповіла в інтерв'ю учасниці "Холостяк 13" Ксенії Щербач.

Кудашова зізналася, що чоловік спокійно ставиться до уваги публіки та не проти спільних фото чи появ у її соцмережах. Однак сама акторка поки не готова повністю відкривати ці стосунки. Вона пояснила, що боїться "сполохати" власне щастя, адже називає цей роман найгармонійнішим у своєму житті.

Ірина Кудашова з коханим. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Попри те, що пара разом не так давно, закохані вже говорять про майбутнє весілля. Ірина поділилася, що вони приблизно уявляють, яким хочуть бачити святкування. Акторці подобається ідея камерної церемонії біля моря або океану, бажано у локації з атмосферою старовинного замку. Водночас вона не планує влаштовувати гучне свято на сотні гостей.

Водночас остаточно обирати весільне вбрання Ірина хоче саме в Україні. До підготовки вона ставиться без поспіху, але з ентузіазмом — тим більше, що попереду в неї ще достатньо часу для пошуків "тієї самої" сукні.

Ірина Кудашова на примірці весільних суконь. Фото: скріншот з відео

Також акторка розсекретила, як почалася їхня історія кохання. Познайомилися вони у дейтинговому застосунку, причому перший крок зробила саме Ірина. За її словами, контакт між ними виник майже одразу, а головною основою стосунків стали відверті розмови та вміння чути одне одного.

Нагадаємо, раніше Ірина Кудашова заінтригувала каблучкою з діамантом на безіменному пальці — вона показала promise ring — символічну каблучку, яка означає серйозні наміри чоловіка будувати спільне майбутнє.

